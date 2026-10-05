فرانسه و آلمان پیشنهاد ایجاد ابزار جدید برای واکنش سریع تجاری اتحادیه اروپا را مطرح کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - فرانسه و آلمان پیشنهاد کرده‌اند اتحادیه اروپا با ایجاد سازوکاری جدید، توان خود را برای واکنش سریع به کشور‌هایی که از نظر اقتصادی به این بلوک آسیب می‌زنند، افزایش دهد؛ اقدامی که در شرایطی مطرح شده است که تجارت در جهان بیش از پیش به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل می‌شود.

این سازوکار جدید علیه هیچ کشور مشخصی هدف‌گیری نخواهد شد.

مقام‌های آلمانی اعلام کردند اتحادیه اروپا به ابزاری قدرتمند مشابه تعرفه‌های بخش ۳۰۱ آمریکا یا محدودیت‌های چین بر صادرات مواد معدنی حیاتی نیاز دارد.

منبع: رویترز