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شاهد؛ کلاشینکف پهپاد‌ها با یک مزیت مرگبار + فیلم

پهپاد شاهد با تکیه بر هزینه پایین، تولید انبوه و سادگی عملیاتی، از یک پرنده مورد تمسخر به ابزاری اثرگذار در میدان نبرد و جنگ روانی تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پهپاد شاهد با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از موشک‌های رهگیر، امکان استفاده انبوه را فراهم کرده و سادگی طراحی و پرتاب، آن را به گزینه‌ای متفاوت در جنگ پهپادی تبدیل کرده است؛ ویژگی‌هایی که باعث شده این پهپاد در محاسبات نظامی و پدافندی مورد توجه قرار گیرد.

صدای مشخص موتور شاهد نیز که زمانی نقطه‌ضعف آن تلقی می‌شد، در میدان نبرد به بخشی از اثر روانی آن تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که در گزارش‌هایی از اوکراین، شنیدن صدای این پهپاد با واکنش سریع مردم و پناه گرفتن همراه شده است؛ نمونه‌ای از تبدیل یک محدودیت فنی به یک مزیت عملیاتی و روانی.

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