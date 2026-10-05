باشگاه خبرنگاران جوان - آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان که در رأس هیئتی دیپلماتیک به تهران سفر کرده است، صبح امروز دوشنبه با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، درباره روابط تهران ـ ایروان گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد و طرفین ضمن مرور روند رو به رشد همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های گوناگون مورد علاقه دو کشور، بر عزم رهبران ایران و ارمنستان برای توسعه و تعمیق روابط تأکید کردند.

عراقچی با اشاره به پیوند‌های دیرینه و دیرپای دو ملت ایران و ارمنستان، رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای گسترش مناسبات با همسایگان، به‌ویژه در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی را مورد تأکید قرار داد.

وی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران ارزش و اهمیت ویژه‌ای برای روابط دوستانه و همواره رو به رشد با ارمنستان قائل است و تقویت روزافزون تعاملات و روابط با کشور‌های منطقه قفقاز و آسیای مرکزی را ضامن امنیت و صلح برای کشور‌های منطقه و تأمین‌کننده رشد و رفاه اقتصادی ملت‌های منطقه می‌داند.

وزیر امور خارجه ارمنستان نیز با ابراز خوشوقتی از سفر به تهران، بر ماهیت راهبردی روابط ایران و ارمنستان و استمرار اهتمام ایروان نسبت به گسترش همکاری‌ها با ایران تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با امضای موافقت‌نامه مشارکت جامع راهبردی ایران و ارمنستان، روابط دو کشور بیش از پیش تعمیق یابد.

وزرای امور خارجه ایران و ارمنستان در ادامه درباره راه‌های تقویت بیش از پیش همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، تجاری، حمل‌ونقل و انرژی رایزنی کردند.

همچنین در این دیدار، تحولات منطقه قفقاز و جنوب و غرب آسیا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عراقچی با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره اهمیت صلح و ثبات در قفقاز، از ادامه روند مثبت تعاملات و روابط میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز خوشوقتی کرد و آمادگی ایران را برای تداوم گفت‌و‌گو‌ها و همکاری‌های چندجانبه، از جمله در چارچوب ۳+۳، برای کمک به تثبیت روند صلح و تقویت ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای اعلام کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین بر اهمیت توجه به پیامد‌ها و نگرانی‌های ناشی از حضور و مداخله طرف‌های ثالث در امور منطقه قفقاز تأکید کرد و صلح و ثبات پایدار در منطقه را در گرو حل‌وفصل مسائل منطقه توسط کشور‌های منطقه و جلوگیری از مداخلات نیرو‌های فرامنطقه‌ای دانست.

عراقچی همچنین همتای ارمنی خود را در جریان تحولات منطقه غرب آسیا، به‌ویژه خلیج فارس و تنگه هرمز، قرار داد و با اشاره به پیامد‌های مخرب و خطرناک تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که آن را علت و عامل اصلی ناامنی در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز دانست، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از منافع و امنیت ملی خود دفاع کرده و خواهد کرد و در عین حال هیچ‌گاه در استفاده از ابزار دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها درنگ نکرده است.

در این دیدار همچنین درباره هماهنگی‌های طرفین در سطح سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و ترتیبات چندجانبه گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت