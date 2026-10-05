سامانه حسام رونمایی شد

مدیرکل پشتیبانی بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه «حسام» با هدف مشاهده و مدیریت حساب‌های بانکی خبر داد و گفت: این سامانه با تکیه بر اطلاعاتی که طی سال‌های گذشته جمع‌آوری شده، امکان مدیریت حساب‌های بانکی را برای هموطنان فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - بیات، مدیرکل پشتیبانی بانک مرکزی، با اشاره به راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: پیش از این امکان مشاهده حساب‌های بانکی افراد از طریق پنجره واحد خدمات دولت و در بستر بانک مرکزی فراهم شده بود، اما در سامانه «حسام» علاوه بر مشاهده حساب‌ها، امکان مدیریت آنها نیز برای کاربران فراهم شده است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند حساب‌هایی را که دیگر به آنها نیازی ندارند، شناسایی و مدیریت کنند و جزئیات نحوه استفاده از این خدمات نیز در ادامه توسط مسئولان مربوطه تشریح خواهد شد.

مدیرکل پشتیبانی بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه «حسام» در مقیاس ملی طراحی شده است، گفت: تلاش شده این سامانه بستری ساده و قابل دسترس برای تعامل مردم با خدمات بانکی فراهم کند.

بیات درباره فرآیند احراز هویت در این سامانه نیز اظهار کرد: برای جلوگیری از پیچیدگی‌های مربوط به احراز هویت، با همکاری سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، از ظرفیت احراز هویت پنجره واحد خدمات دولت استفاده شده است. با توجه به حساسیت‌های موجود در حوزه احراز هویت، تغییراتی نیز در این فرآیند اعمال شده و کاربران برای استفاده از سامانه باید از سطح ۳ احراز هویت در پنجره واحد خدمات دولت برخوردار باشند. احراز هویت کاربران به صورت دو عاملی انجام می‌شود تا امنیت استفاده از سامانه افزایش یابد.

مدیرکل پشتیبانی بانک مرکزی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح گفت: این پروژه حاصل همکاری سه رکن اساسی شامل حوزه کسب‌وکار، حوزه فناوری اطلاعات و شرکت خدمات انفورماتیک است. در بخش کسب‌وکار، همکاران حوزه مبارزه با پولشویی و سایر بخش‌های مرتبط، مستندات فنی و کسب‌وکاری مورد نیاز را تهیه کردند و حوزه فناوری اطلاعات نیز به عنوان ناظر پروژه فعالیت داشته است.

بیات افزود: شرکت خدمات انفورماتیک نیز به عنوان مجری پروژه، مسئولیت پیاده‌سازی و نگهداری سامانه را بر عهده داشته است. همچنین خدمات پاسخگویی به کاربران سامانه نیز برای ارائه خدمات و راهنمایی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به نقش بانک‌ها در اجرای این طرح گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این سامانه با همکاری بانک‌ها انجام می‌شود و در جلسات متعددی که با معاونان فناوری اطلاعات بانک‌ها برگزار شده، بر ضرورت همکاری بانک‌ها برای اجرای مناسب و شایسته سامانه تأکید شده است.

مدیرکل پشتیبانی بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری بانک‌ها، سامانه «حسام» بتواند خدمات مطلوب و مناسبی را به هموطنان ارائه کند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، کارت بانکی
خبرهای مرتبط
حذف چک‌های رمزدار از چرخه بانکی/ چک‌های رمزدار قبلی همچنان معتبرند
وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف در مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش بیشتر در رشد نقدینگی خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۴۱ فروند هواپیمای MD از مهر امسال اجازه پرواز ندارند + فیلم
واردات ۱۲۰ قلم لوازم خانگی کوچک به کشور
حساب یازدهم بانکی با یک شرط؛ سامانه حسام برای تعیین تکلیف حساب‌ها راه‌اندازی شد
افزایش حداکثری تولید نفت را در دستورکار داریم
الزام ساخت پناهگاه در ساخت‌وساز‌های جدید/ بازنگری فوری مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۴ مهر
توزیع شیر مدارس به کجا رسید؟
آمریکا آرزوی زمین زدن صنعت هوایی ایران را به گور می برد + فیلم
سامانه حسام رونمایی شد
هشدار درباره تشدید گرمایش زمین و احتمال ثبت رکورد دمایی در سال ۲۰۲۷
آخرین اخبار
گام بزرگ سازمان بهینه‌سازی برای پرداخت صرفه‌جویی سوخت پروژه‌های سرمایه‌گذاری ریلی
تأمین کامل برق زمستان در گرو تأمین سوخت نیروگاه‌ها+ فیلم
ضرورت بازنگری در سیاست‌های گردشگری /تعطیلی دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل تحریم‌های هوایی
بورس در مسیر بهبود تقاضا؛ احتیاط سرمایه‌گذاران ادامه دارد
هماهنگی کامل بانک‌ها برای اجرای فرآیند تعیین تکلیف حساب‌های مازاد در راستای سامانه حسام
استفاده از سامانه حسام برای مردم رایگان است
دانش‌بنیان شدن ۶۸ واحد تولیدی طی نیمه نخست امسال
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۴ مهر
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-کرج و تهران-قزوین
هدف‌گذاری بانک مرکزی جهت کاهش ۶۵۰ میلیون حساب به ۳۰۰ میلیون حساب طی دو سال
حساب یازدهم بانکی با یک شرط؛ سامانه حسام برای تعیین تکلیف حساب‌ها راه‌اندازی شد
سامانه حسام رونمایی شد
۶۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به حساب کاربران میلی واریز شد؛ ۲۴۷ هزار درخواست برداشت لغو شد
همایون شجریان با «هرجا که تویی» برای حمایت از آموزش دانش‌آموزان روی صحنه می‌رود
۴۱ فروند هواپیمای MD از مهر امسال اجازه پرواز ندارند + فیلم
آمریکا آرزوی زمین زدن صنعت هوایی ایران را به گور می برد + فیلم
افزایش بیش از ۶ هزار واحدی شاخص کل بورس/ رُشک به بورس رسید
توزیع شیر مدارس به کجا رسید؟
هشدار درباره تشدید گرمایش زمین و احتمال ثبت رکورد دمایی در سال ۲۰۲۷
واردات ۱۲۰ قلم لوازم خانگی کوچک به کشور
الزام ساخت پناهگاه در ساخت‌وساز‌های جدید/ بازنگری فوری مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان
ظرفیت عرضه CNG کشور ۴۵ میلیون مترمکعب در روز است
ابطال قرارداد واحدهای استیجاری متخلف از استخراج غیرقانونی رمزارز
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش بیشتر در رشد نقدینگی خبر داد
آژانس‌های سرمایه‌گذاری؛ حلقه اتصال فرصت‌های ایران به سرمایه‌گذاران خارجی
افزایش حداکثری تولید نفت را در دستورکار داریم
ضریب جینی خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت
ارزش صادرات زعفران به ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد
یارانه برق به مصارف غیرمجاز تعلق نمی‌گیرد
چرا بیمه اعتبار در صنعت بیمه کشور مغفول مانده است؟