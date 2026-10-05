سامانه حسام رونمایی شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بیات، مدیرکل پشتیبانی بانک مرکزی، با اشاره به راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: پیش از این امکان مشاهده حساب‌های بانکی افراد از طریق پنجره واحد خدمات دولت و در بستر بانک مرکزی فراهم شده بود، اما در سامانه «حسام» علاوه بر مشاهده حساب‌ها، امکان مدیریت آنها نیز برای کاربران فراهم شده است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند حساب‌هایی را که دیگر به آنها نیازی ندارند، شناسایی و مدیریت کنند و جزئیات نحوه استفاده از این خدمات نیز در ادامه توسط مسئولان مربوطه تشریح خواهد شد.

مدیرکل پشتیبانی بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه «حسام» در مقیاس ملی طراحی شده است، گفت: تلاش شده این سامانه بستری ساده و قابل دسترس برای تعامل مردم با خدمات بانکی فراهم کند.

بیات درباره فرآیند احراز هویت در این سامانه نیز اظهار کرد: برای جلوگیری از پیچیدگی‌های مربوط به احراز هویت، با همکاری سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، از ظرفیت احراز هویت پنجره واحد خدمات دولت استفاده شده است. با توجه به حساسیت‌های موجود در حوزه احراز هویت، تغییراتی نیز در این فرآیند اعمال شده و کاربران برای استفاده از سامانه باید از سطح ۳ احراز هویت در پنجره واحد خدمات دولت برخوردار باشند. احراز هویت کاربران به صورت دو عاملی انجام می‌شود تا امنیت استفاده از سامانه افزایش یابد.

مدیرکل پشتیبانی بانک مرکزی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح گفت: این پروژه حاصل همکاری سه رکن اساسی شامل حوزه کسب‌وکار، حوزه فناوری اطلاعات و شرکت خدمات انفورماتیک است. در بخش کسب‌وکار، همکاران حوزه مبارزه با پولشویی و سایر بخش‌های مرتبط، مستندات فنی و کسب‌وکاری مورد نیاز را تهیه کردند و حوزه فناوری اطلاعات نیز به عنوان ناظر پروژه فعالیت داشته است.

بیات افزود: شرکت خدمات انفورماتیک نیز به عنوان مجری پروژه، مسئولیت پیاده‌سازی و نگهداری سامانه را بر عهده داشته است. همچنین خدمات پاسخگویی به کاربران سامانه نیز برای ارائه خدمات و راهنمایی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به نقش بانک‌ها در اجرای این طرح گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این سامانه با همکاری بانک‌ها انجام می‌شود و در جلسات متعددی که با معاونان فناوری اطلاعات بانک‌ها برگزار شده، بر ضرورت همکاری بانک‌ها برای اجرای مناسب و شایسته سامانه تأکید شده است.

مدیرکل پشتیبانی بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری بانک‌ها، سامانه «حسام» بتواند خدمات مطلوب و مناسبی را به هموطنان ارائه کند.