باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از سامانه «حسام» با اشاره به حرکت جدی کشور به سمت انضباط مالی و شفافیت در عملیات مالی گفت: در این مسیر چند مسئله مهم وجود دارد که یکی از آنها موضوع پولشویی است.

او افزود: مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و همه ما به دنبال این هستیم که از هرگونه پولشویی در کشور جلوگیری کنیم؛ چراکه این نوع اقدامات آثار بسیار منفی بر اقتصاد کشور دارد.

همتی ادامه داد: تلاش ما این است که با راه‌های مختلفی که برای این نوع حرکت‌های ضداقتصادی و مغایر با سیاست‌های اقتصادی کلان کشور وجود دارد، به‌طور جدی مبارزه کنیم و این موضوع یکی از اهداف مهم اقدامی است که بانک مرکزی انجام داده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع حساب‌های اجاره‌ای اظهار کرد: موضوع دوم نیز به پولشویی ارتباط پیدا می‌کند و آن جلوگیری از حساب‌های اجاره‌ای است خیلی از مردم عزیز حساب‌هایی دارند که ممکن است اصلاً از استفاده از آنها خبر نداشته باشند یا به‌صورت جعلی از حسابشان استفاده شود و خودشان از این موضوع بی‌اطلاع باشند.

همتی تصریح کرد: در این زمینه مواردی را پیدا کرده‌ایم و با آنها برخورد کرده‌ایم و حدود ۱۱ رئیس شعبه را نیز برکنار کرده‌ایم و حتماً پیگیری جدی برای برخورد انضباطی را انجام خواهیم داد این افراد با حساب‌های وکالتی و حساب‌هایی که در سیستم بانکی ایجاد کرده‌اند، به دنبال تحرکات مالی و اثرگذاری بر سیستم اقتصادی کشور هستند و خیلی از آنها در بازار ارز فعالیت دارند.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: هدف بانک مرکزی ایجاد شفافیت بیشتر مالی و انضباط مالی در سیستم بانکی و در واقع بالا بردن و ارتقای سلامت شبکه بانکی است.

همتی با اشاره به یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه مدیریت حساب‌ها گفت: ما در حال حاضر حدود ۶۵۰ میلیون حساب در کشور داریم و اگر این تعداد را نسبت به جمعیت کشور تقسیم کنیم، در مقایسه با استاندارد‌های جهانی رقم بسیار بالایی است.

او ادامه داد: استاندارد‌های جهانی زیر دو حساب برای هر نفر است؛ یعنی افراد به‌طور میانگین بین یک تا دو حساب دارند. البته ممکن است معدود کشور‌هایی با شرایط خاص وجود داشته باشند که تعداد حساب‌های بیشتری داشته باشند، اما میانگین جهانی در همین محدوده است.

همتی گفت: بنابراین ما هم در حال حرکت به این سمت هستیم؛ البته منظور این نیست که هر فرد فقط دو حساب داشته باشد. هدف این است که در یک دوره تقریباً دو ساله بتوانیم تعداد ۶۵۰ میلیون حساب موجود در کشور را به ۳۰۰ میلیون حساب کاهش دهیم و این کار به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی از مردم خواست نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های خود اقدام کنند و گفت: از همه مردم عزیز خواهش می‌کنم واقعاً مراجعه کنند و حساب‌هایی را که فعال نیستند یا نمی‌خواهند فعال باشند، ببندند و حساب اصلی و پایه خودشان را مشخص کنند؛ حداقل فایده این کار این است که افراد می‌توانند در مدت چند دقیقه وارد سامانه شوند و حساب‌های خود را انتخاب و تعیین تکلیف کنند.