نخست‌وزیر اسرائیل، از ادامه عملیات نظامی و ترورهای بیشتر در نوار غزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، روز دوشنبه تهدید کرد عملیات ترور بیشتری در نوار غزه انجام خواهد شد؛ همزمان «اسحاق هرتزوگ»، رئیس اسرائیل، نسبت به تشدید اختلافات داخلی در آستانه انتخابات پیش‌روی این رژیم هشدار داد.

نتانیاهو در مراسمی در گورستان «هرتزل» در غرب قدس گفت: «ما همچنان وظایفی پیش رو داریم و مصمم هستیم آنها را به پایان برسانیم.»

وی همچنین تأکید کرد که اجازه نخواهد داد حماس بر غزه حکومت کند.

از زمان آغاز جنگ غزه، ارتش اسرائیل صدها نفر از رهبران حماس را در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در جریان عملیات‌هایی ترور کرده است؛ عملیات‌هایی که به کشته شدن غیرنظامیان نیز منجر شده است.

بر اساس آمار فلسطینی‌ها، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار فلسطینی در جنگ اسرائیل علیه غزه شهید و بیش از ۱۷۵ هزار نفر زخمی شده‌اند. همچنین حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه تخریب شده است.

نتانیاهو از اواخر سال ۲۰۲۲ ریاست کابینه کنونی را بر عهده دارد؛ کابینهی که از آن به‌عنوان راست‌گراترین کابینه تاریخ اسرائیل یاد شده است. او همچنین در داخل اسرائیل به اتهام‌های فساد تحت محاکمه است که در صورت محکومیت می‌تواند به مجازات حبس منجر شود و از سال ۲۰۲۴ نیز به دلیل اتهام‌های مرتبط با جنایات جنگی در غزه تحت پیگرد دیوان بین‌المللی کیفری قرار دارد.

هرتزوگ نیز در ادامه درباره افزایش اختلافات در جامعه اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر هشدار داد.

وی گفت: «ما همچنین باید با آنچه در داخل خانه خودمان در حال وقوع است، مقابله کنیم.»

هرتزوگ افزود: «در این روزها و در میانه کارزار انتخاباتی، باید به چراغ‌های هشداردهنده‌ای که چشمک می‌زنند توجه کنیم و آنها را جدی بگیریم؛ چراغ‌هایی که نسبت به اختلافات خطرناک و شکاف عمیق هشدار می‌دهند.»

این انتخابات نخستین انتخابات سراسری اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه خواهد بود.

احزاب مخالف نیز تلاش‌های خود را برای هماهنگی و جایگزین کردن کابینه نتانیاهو از طریق انتخابات تشدید کرده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، جنگ غزه
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