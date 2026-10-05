یک فوق تخصص جراحی گوش در خصوص ترومای صوتی و تاثیر منفی آن بر افت شنوایی توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - بهروز امیر زرگر فوق تخصص جراحی گوش و قاعده جمجمه گفت: متخصصان توصیه‌ای به شستشوی گوش به همه افراد نمی‌کنند؛ میزان جرم گوش در افراد مختلف است و برخی از افراد به دلیل کانال باریک گوش نیازمند سالی چند بار شستشوی گوش هستند.

به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترومای صوتی و در معرض صداهای بسیار بلند قرار گرفتن، سبب بروز وزوز گوش و افت شنوایی در افراد خواهد شد.

او افزود: محافظت از گوش ها در برابر صداهای بلند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های شنوایی ایفا می کند.

امیر زرگر تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهدکه وزوز گوش عارضه مهمی محسوب نشده و نباید به آن توجه کرد.