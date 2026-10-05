باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یزدان‌پرست، مدیر پولشویی و نظارت بانکی بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از سامانه «حسام» با اشاره به تعداد بالای حساب‌های بانکی در کشور گفت: در سال‌های گذشته به دلایل مختلف، تعداد زیادی حساب در شبکه بانکی افتتاح شده که بخش قابل توجهی از آنها بلااستفاده و بدون تراکنش هستند.

او افزود: در حال حاضر حدود ۱۵۰ میلیون حساب برای جمعیتی نزدیک به ۶۵ میلیون نفر از اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در شبکه بانکی وجود دارد؛ به‌طور میانگین هر فرد نزدیک به ۱۰ حساب دارد، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد در دنیا معمولاً بین یک تا دو حساب را برای انجام تراکنش‌های روزمره خود استفاده می‌کنند.

یزدان‌پرست ادامه داد: وجود تعداد زیادی حساب بانکی علاوه بر ایجاد هزینه برای نظام بانکی، برای خود مردم نیز مشکلاتی ایجاد کرده است؛ چراکه بسیاری از افراد حساب‌هایی دارند که سال‌ها از آنها استفاده نکرده‌اند و تعیین تکلیف این حساب‌ها نیز مستلزم مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها بود.

امکان مشاهده و تعیین تکلیف حساب‌ها از طریق سامانه «حسام»

مدیر پولشویی و نظارت بانکی بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه «حسام» اظهار کرد: با فراهم شدن این سامانه، افراد می‌توانند از طریق خدمات «دولت من» و با استفاده از تلفن همراه یا رایانه شخصی خود وارد سامانه شوند و تمامی حساب‌های بانکی خود را مشاهده و نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

او گفت: ممکن است فردی با ورود به سامانه با حسابی مواجه شود که آن را به خاطر نداشته باشد یا تصور کند حسابی از او در فهرست وجود ندارد. بخشی از این موضوع به این دلیل است که در سال‌های گذشته نظام متمرکز حساب‌ها در شبکه بانکی وجود نداشته است. سامانه «حسام» امکان مشاهده و ساماندهی این حساب‌ها را فراهم می‌کند.

یزدان‌پرست تأکید کرد: افراد می‌توانند حساب‌هایی را که به آنها نیاز دارند، از جمله حساب‌های جاری یا حساب‌هایی که به تسهیلات، اقساط و سایر تعهدات بانکی مرتبط هستند، حفظ کنند و برای سایر حساب‌های بلااستفاده نیز درخواست بستن حساب و انتقال مانده را ثبت کنند.

افتتاح حساب‌های جدید برای افرادی که بیش از ۱۰ حساب دارند

او درباره محدودیت تعداد حساب‌های بانکی نیز گفت: این موضوع به معنای آن نیست که هر فرد نمی‌تواند بیش از ۱۰ حساب داشته باشد، بلکه در صورتی که فردی بیش از ۱۰ حساب فعال داشته باشد و بخواهد حساب جدیدی افتتاح کند، بانک باید از طریق فرآیند شناسایی مضاعف، دلیل نیاز فرد به داشتن حساب‌های بیشتر را بررسی کند.

مدیر پولشویی و نظارت بانکی بانک مرکزی افزود: در صورتی که دلایل ارائه‌شده توجیه‌کننده و اقناع‌کننده باشد، واحد مربوط در بانک می‌تواند اجازه افتتاح حساب جدید را صادر کند.

یزدان‌پرست خاطرنشان کرد: اگر فردی برای افتتاح حساب جدید مراجعه کند و مشخص شود که بیش از ۱۰ حساب فعال دارد، در صورت تعیین تکلیف نکردن حساب‌های قبلی، به سامانه «حسام» هدایت می‌شود تا ابتدا حساب‌های بلااستفاده و بلا تکلیف خود را ساماندهی کند.

او ادامه داد: پس از تعیین تکلیف حساب‌ها نیز اگر فرد به دلیل داشتن حساب‌های جاری، تسهیلات، اقساط یا سایر تعهدات بانکی همچنان به حساب یازدهم یا حساب‌های بیشتر نیاز داشته باشد، می‌تواند با ارائه توضیحات و ادله لازم، درخواست خود را از طریق واحد مربوط در بانک پیگیری کند.

یزدان‌پرست در پایان ابراز امیدواری کرد راه‌اندازی سامانه «حسام» به کاهش حساب‌های بلااستفاده و ساماندهی حساب‌های بانکی مردم و شبکه بانکی کشور کمک کند.