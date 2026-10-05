باشگاه خبرنگاران جوان - برگ زرینی که ماندگاری آن قطعا با پوشش رسانه ایی کامل و البته حرفه ایی شبکه ورزش با ویژه برنامه ایی به نام «دهکده آسیایی» ماندگار‌تر شد.

«دهکده آسیایی» از روز افتتاحیه رقابت‌ها با پوشش روزانه حدود شانزده ساعت برنامه زنده در سه بخش به پوشش این رویداد پرداخت و موفق به ثبت رکورد ۲۵۰ ساعت پخش زنده رویداد و برنامه استودیویی از افتتاحیه تا اختتامیه بازی‌های آسیایی ناگویا شد.

در بخش نخست از حدود ساعت ۳ بامداد تا ۱۰:۰۰ صبح و در بخش دوم از ساعت ۱۰:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ عصر ادامه داشت و در ادامه هم حوالی ساعت ۲۰:۰۰ یک بخش دو ساعته تحلیلی که جمع بندی رویداد‌های هر روز بود به روی آنتن شبکه ورزش سیما می‌رفت.

برنامه «دهکده آسیایی» به تهیه کنندگی ناصر عالمی چند نکته و ویژگی داشت که این ویژه برنامه را متمایز می‌کرد.

تولید مستند‌های کوتاه از قهرمانان رشته‌های مختلف.

گزارش‌های محتوایی کامل با بهره گیری از هوش مصنوعی.

کلیپ‌های افتخار آفرینی که هر روز، به روز می‌شدند جهت پخش پس از کسب مدال.

گرافیک‌ها و نمودار‌های گرافیکی که ویژه برنامه «دهکده آسیایی» را کاملا متمایز در پوشش می‌کرد.

در پوشش زنده رشته‌های مختلف ورزشی حضور گزارشگران در استودیو از کشتی تا والیبال، وزنه برداری، تکواندو، بوکس، فوتبال واتر پلو و ...

در کنار حضور دو مجری در استودیو با آخرین اطلاعات از رویداد‌های هر روز، اعلام نتایج و جداول مدالی به روز، سبب شد تا مخاطب یک بسته کامل را از آنچه در ناگویا می‌گذرد در اختیار داشته باشد.

یکی از نکات برجسته در این پوشش ویژه حضور کارشناسان بنام و مدال آوران ناگویا که به محض بازگشت به ایران عزیز در برنامه با مدال‌های خود حاضر می‌شدند، بود؛ و البته در روز پایانی رقابت‌ها حضور دکتر احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و جمع بندی عملکرد افتخار آمیز ورزشکاران ایران در این رقابت‌ها بود که بازتاب گسترده ایی در فضای رسانه‌های ورزشی کشور داشت.

از نکات قابل توجه برنامه «دهکده آسیایی»، طراحی یک اپلیکیشن اختصاصی این برنامه که مخاطب با اسکن رمزینه روی صفحه تلویزیون و یا از طریق پیامک قادر به نصب این اپلیکیشن بود که فضای تعاملی برنامه را کاملا برای مخاطب مشهود می‌کرد و قابلیت اعلام نظر به لحظه و پاسخ به سوالات نظرسنجی را برای مخاطب فراهم می‌کرد.

مشارکت نیم ملیون نفری مخاطبان در طول ۴۸ ساعت با اعلام نود و پنج درصدی رضایت از عملکرد کاروان ایران نمونه ایی از این فضای تعاملی بسیار کار آمد در این ویژه برنامه بود.

به هر حال این ویژه برنامه بکی از کامل‌ترین پوشش‌های رسانه ایی یک رویداد بین المللی ورزش را رقم زد.

برنامه «دهکده آسیایی» در ایام بازی‌های پارا آسیایی ناگویا با پوشش بازی‌های پارا آسیایی همراه مخاطبان شبکه ورزش خواهد بود.

منبع: روابط عمومی معاونت سیما