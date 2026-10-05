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زوایای تاریک جنگ ادعایی آمریکا با تروریسم + فیلم

جنگ ادعایی آمریکا با تروریسم پس از یازده سپتامبر، به شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده از نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی انجامید که از جنگ عراق و حملات پهپادی تا نظارت جمعی و گسترش ساختار فوق‌محرمانه واشنگتن امتداد پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از حملات یازده سپتامبر، بودجه و اختیارات گسترده‌ای به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا اختصاص یافت؛ اما شکست اطلاعاتی درباره سلاح‌های کشتار جمعی عراق، ایجاد ساختارهای جدیدی مانند مدیر اطلاعات ملی و رشد سریع نهادهای امنیتی نشان داد که این گسترش لزوماً به افزایش پاسخگویی منجر نشده است. در ادامه نیز جنگ پهپادی، عملیات‌های مخفی و شبکه مراکز ضدتروریسم در داخل آمریکا توسعه پیدا کرد.

با وجود وعده‌های باراک اوباما برای اصلاح میراث دولت بوش، بخش مهمی از سیاست‌های امنیتی پیشین ادامه یافت؛ از حملات پهپادی و بازماندن گوانتانامو تا برنامه‌های نظارتی گسترده و پیگرد افشاگران. به این ترتیب، «جنگ با تروریسم» به ساختاری عظیم و پرهزینه تبدیل شد که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های آن در لایه‌های فوق‌محرمانه باقی ماند و پرسش‌هایی جدی درباره حریم خصوصی، حقوق بشر و نظارت دموکراتیک بر دستگاه امنیتی آمریکا ایجاد کرد.

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