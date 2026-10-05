باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار ابراهیم بیانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، کتابخانه‌ها را یکی از کلیدی‌ترین نهاد‌ها برای ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت دانست و بر لزوم بهره‌گیری از این ظرفیت تأکید کرد و ضمن ابراز خرسندی از حضور در کتابخانه شهید دستغیب شیراز، این روز را یکی از به‌یادماندنی‌ترین روز‌های کاری خود توصیف کرد.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، گفت: شهدا برای صیانت از اسلام و انقلاب اسلامی جان‌فشانی کردند و امروز امنیت و عزت کشور مرهون خون پاک این عزیزان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس در ادامه با اشاره به پایداری مثال‌زدنی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان، تصریح کرد: در طول ۴۸ سال گذشته، ملت صبور و شجاع ایران همواره در برابر هجمه‌های سنگین استکبار جهانی، از جنگ تحمیلی گرفته تا جنگ‌های ترکیبی، اقتصادی و روانی اخیر، با بصیرت ایستادگی کرده‌اند. این حجم از فشار‌ها و توطئه‌ها که توسط قدرت‌های بزرگ علیه کشورمان اعمال شده، در تاریخ بی‌سابقه است، اما ملت ما با اتکا به عنایات الهی و بصیرت خود، تمامی این نقشه‌ها را ناکام گذاشت.

بیانی با اشاره به حوادث اخیر کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد تزلزل در ارکان نظام، خاطرنشان کرد: دشمن با هدف ضربه زدن به ستون خیمه انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام، برنامه‌های متعددی را در دستور کار داشت که با هوشیاری مردم و یاری خداوند، تمامی آنها با شکست مواجه شد. امروز نیز که دشمن در فاز اقتصادی جنگ ترکیبی قرار گرفته، ملت ما همچنان مقتدرانه ایستاده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس ضمن قدردانی از مدیریت و کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان برای فراهم‌سازی بستر این تفاهم‌نامه، ابراز امیدواری کرد: تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند کتابخانه‌های عمومی، ضمن زنده نگاه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ مطالعه در حوزه ایثار و شهادت، ثمره این مقاومت و ایستادگی را برای نسل‌های آینده تبیین کرده و با شکست نهایی دشمنان، این پیروزی را در عرصه‌های مختلف فرهنگی جشن بگیریم.

سردار بیانی در بخش دیگری از سخنان خود، «دانایی» را شاخص‌ترین ویژگی تمدنی ایرانیان در طول تاریخ خواند و اظهار داشت: مطالعه اثر ارزشمند «خدمات متقابل اسلام و ایران» شهید مطهری، به‌خوبی نشان می‌دهد که دانایی همواره قله افتخارات ایرانیان بوده و کتاب، تجلی اصلی این دانایی است.

او با خطاب قرار دادن کتابداران به عنوان خدمتگزاران عرصه مقدس علم و آگاهی، تصریح کرد: خدمت در کتابخانه را صرفاً به دید یک شغل نگاه نکنید؛ چرا که این عرصه، فرصتی الهی برای مشارکت در مسیر تعالی جامعه است. توصیه‌های مؤکد دین مبین اسلام بر اهمیت جستجوی دانش از گهواره تا گور، وظیفه شما را در این مسیر سنگین‌تر می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به تأثیر بی‌بدیل کتاب بر شخصیت‌های تراز انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: حتی در عصر غلبه فضای مجازی، کتاب همچنان رسانه اصلی آگاهی‌بخشی است. تأثیرگذاری کتاب بر نخبگان و رهبران فکری جامعه، همچون رهبر شهید انقلاب که خود الگوی تمام‌عیار کتاب‌خوانی هستند، نشان می‌دهد که این رسانه تا چه حد عمیق و راهبردی است؛ چنان‌که یک جمله از کتابی درباره خاطرات یک رزمنده، می‌تواند سرلوحه استراتژی‌های کلان و بینش‌های عمیق سیاسی و انقلابی قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس در پایان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد‌ها در تبلیغ و ترویج فرهنگ مطالعه، گفت: اگر کتابخانه‌ها تنها به فعالیت‌های اداری روزمره بسنده کنند، در جذب مخاطب ناکام خواهند ماند. امروز که دشمن با جنگ ترکیبی و فشار‌های اقتصادی به دنبال تضعیف روحیه مردم است، کتابخانه‌ها باید با تبلیغات خلاقانه، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، ائمه جماعت و فعالان فرهنگی، فاصله مردم با کتاب را کاهش دهند.

کتابخانه‌ها بستر اصلی ترویج خاطرات شهدا هستند

محمدحسین فیروزی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با بنیاد شهید و امور ایثارگران، از فعالیت ۳۶ کتابخانه عمومی مزین به نام شهدا در سطح استان خبر داد و گفت: کتابخانه‌های عمومی با تکیه بر این ظرفیت معنوی و شبکه گسترده خود، اصلی‌ترین بستر برای ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و خاطرات شهدای گرانقدر محسوب می‌شوند.

او در این مراسم گفت: با برنامه‌ریزی منسجم و راهبردی، مسیر ترویج و توسعه کتاب‌های حوزه دفاع مقدس و ادبیات پایداری را با تعامل میان دو مجموعه هموارتر از گذشته خواهیم کرد تا شاهد اتفاقات ثمربخشی در سراسر استان و حتی در سطح ملی باشیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس با بیان اینکه هم‌اکنون از مجموع ۲۸۰ کتابخانه عمومی فعال در استان فارس، ۳۶ کتابخانه به نام شهدای گرانقدر نام‌گذاری شده است، افزود: علاوه بر این، در آستانه بهره‌برداری از یکی از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های عمومی در منطقه ۱۱ شیراز هستیم که به نام «شهدای میناب» مزین شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به شناسایی ۴۳ شهید عضو کتابخانه‌های عمومی (از جنگ ۱۲ روزه تا عملیات رمضان) اشاره و تصریح کرد: در راستای تکریم این عزیزان، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است تا پیش از هفته کتاب، از خانواده‌های این شهدای گرانقدر سرکشی به عمل آید.

فیروزی با تأکید بر اهمیت ترویج کتابخوانی با محوریت زندگی‌نامه شهدا، به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در این زمینه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه استان فارس در سال‌های اخیر از نعمت توجه ویژه ایشان برخوردار بوده و دو کتاب ارزشمند از نویسندگان استان درباره سردار شهید شیرعلی سلطانی و شهید کسایی در زمره کتاب‌های تقریظی معظم‌له قرار گرفته‌اند. این آثار نه تنها در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، بلکه در زمینه‌های «خانواده» و «نوجوان» نیز ظرفیت‌های فرهنگی بسیار بالایی دارند که باید از آنها برای تولیدات هنری نیز بهره برد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس با اشاره به وجود یک «حلقه مفقوده» در حوزه کتاب‌های دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: گاهی کتاب‌های ارزشمندی در استان تولید و منتشر می‌شوند، اما به دلیل ضعف در شبکه توزیع و ترویج، به دست مخاطب اصلی نمی‌رسند. کتابخانه‌های عمومی می‌توانند این حلقه مفقوده را تکمیل کنند. کتابخانه‌ها ظرفیت دارند تا آثار بومی تولیدشده توسط بنیاد شهید و سایر مراکز فرهنگی را به دست علاقه‌مندان برسانند و با ایجاد چرخه «تولید تا مطالعه»، انگیزه نویسندگان و ناشران این حوزه را دوچندان کنند.

او در پایان تصریح کرد: با صراحت می‌گویم که آثار حوزه دفاع مقدس و تاریخ شفاهی جنگ در کتابخانه‌های عمومی استان فارس، جزء پرمخاطب‌ترین و پرامانت‌ترین منابع ما هستند. امیدواریم با اجرای دقیق این تفاهم‌نامه و برگزاری جلسات مستمر کارشناسی، بتوانیم بستری فراهم کنیم که آثار مربوط به شهدای استان فارس، چه در قالب رمان، پژوهش یا خاطره‌نگاری، جایگاه حقیقی خود را در سبد مطالعاتی مردم باز یابد.