دبیرکل سازمان ملل این هفته برای گفت‌و‌گو درباره تلاش‌های میانجی‌گرانه آمریکا و ایران به پاکستان می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سازمان ملل متحد اعلام کرد آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان،  این هفته عازم اسلام‌آباد خواهد شد و انتظار می‌رود درباره «تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گرانه» پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت‌و‌گو کند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد گوترش روز سه‌شنبه وارد پایتخت پاکستان خواهد شد و با مقام‌های ارشد دولت این کشور، از جمله محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دیدار خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که این سفر «فرصتی» برای گفت‌و‌گو درباره «نقش سازنده اسلام‌آباد در حمایت از مذاکرات میان دو کشور» خواهد بود.

گوترش پیش از این در سال ۲۰۲۲ و در پی وقوع سیل‌های ویرانگر در پاکستان، به این کشور سفر کرده بود و خواستار ارائه کمک‌های گسترده بین‌المللی به آسیب‌دیدگان شده بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سازمان ملل ، مذاکرات ایران و آمریکا
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