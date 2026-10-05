فرمانده مرزبانی استان کردستان گفت: حراست از مرزها، پایش نوار مرزی، مقابله با قاچاق و پیشگیری از جرایم مرزی از مهم‌ترین مأموریت‌های مرزبانی است که با حضور مستمر نیرو‌ها و همراهی مرزنشینان دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار احمدرضا حاتمی  اظهار کرد: مرزبانان در کنار انجام مأموریت‌های عملیاتی و تأمین امنیت مرزها، ارتباط و تعامل با مردم مرزنشین را نیز به‌عنوان یکی از الزامات تحقق امنیت پایدار دنبال می‌کنند.

وی افزود: کنترل و پایش نوار مرزی، مقابله با قاچاق و پیشگیری از جرایم مرزی از مأموریت‌های اصلی مرزبانی در استان است و در این راستا، حضور مقتدرانه و مستمر نیرو‌ها در مرز مورد توجه قرار دارد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی در کنار تعامل با دستگاه‌های اجرایی، زمینه تقویت اشراف و کنترل مرز‌ها را فراهم می‌کند.

مرزنشینان؛ همراهان اصلی تأمین امنیت

حاتمی با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت پایدار مرز‌ها گفت: همراهی مرزنشینان و تعامل مستمر با آنان از ظرفیت‌های مهم برای حفظ امنیت در مناطق مرزی است و مرزبانی تلاش می‌کند ارتباط خود را با مردم این مناطق بیش از پیش تقویت کند.

وی خاطرنشان کرد: امنیت پایدار در مرز تنها با اقدامات عملیاتی محقق نمی‌شود، بلکه همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول در حوزه امنیت نیز در این مسیر اهمیت دارد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان همچنین به برنامه‌های این فرماندهی در هفته انتظامی اشاره کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و مردم‌محور مختلفی برای این ایام پیش‌بینی شده است.

حاتمی افزود: دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، تجلیل از خانواده کارکنان، دیدار با پیشکسوتان مرزبانی، حضور در جمع مرزنشینان و ارائه خدمات مختلف به مردم از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته انتظامی است.

وی تصریح کرد: مرزبانی در کنار انجام مأموریت‌های تخصصی، ارتباط با مردم و توجه به مسائل اجتماعی مناطق مرزی را نیز دنبال می‌کند و این رویکرد را در راستای تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق امنیت پایدار مؤثر می‌داند.

برچسب ها: کردستان ، مرزبانی کردستان ، مرزهای کردستان
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