باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن همچنان نسبت به امنیت تمامی پایگاه‌های نظامی خود اطمینان دارد.

روبیو در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: «ما نسبت به امنیت تمامی پایگاه‌هایمان اطمینان داریم، زیرا از نظر تئوری، هر یک از پایگاه‌های ما ممکن است در هر لحظه با تهدید مواجه شوند و به همین دلیل تدابیر امنیتی گسترده‌ای پیرامون آنها ایجاد شده است.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد در انگلیس، جایی که آمریکا اخیراً پس از بازداشت شش نفر به اتهام دست داشت در یک طرح مشکوک، بمب‌افکن‌های B-1 خود را از آن خارج کرد، گفت واشنگتن همکاری نزدیکی با مقام‌های انگلیسی داشته و آنها «نمی‌توانستند همکاری بیشتری داشته باشند».

روبیو همچنین نسبت به مرتبط کردن مستقیم خروج بمب‌افکن‌ها با این حادثه هشدار داد و گفت وزارت جنگ آمریکا به‌طور معمول هواپیماها و دیگر تجهیزات نظامی خود را جابه‌جا و به‌صورت دوره‌ای مستقر می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به درگیری‌ها در یمن پرداخت و گفت عربستان سعودی هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته و «حق دارد از خود دفاع کند».

وی افزود: «نیروهای یمنی تلاش خواهند کرد مناطقی را که از آنجا بیرون رانده شده‌اند، دوباره پس بگیرند.»

روبیو: مورد مشکوک ابتلا به طاعون در روسیه جای نگرانی ندارد

روبیو اعلام کرد واشنگتن یک مورد مشکوک ابتلا به طاعون ریوی در روسیه را از نزدیک زیر نظر دارد.

روبیو به خبرنگاران گفت: «ما این موضوع را از نزدیک دنبال و رصد می‌کنیم. فکر نمی‌کنم دلیلی برای نگرانی وجود داشته باشد، اما موضوعی است که باید بر آن تمرکز کرد و همچنان آن را زیر نظر داشت.»

وی افزود اطلاعات موجود نشان می‌دهد که یکی از کارکنان یک آزمایشگاه روسیه به این بیماری مبتلا شده است.

روبیو همچنین با اشاره به محدود بودن رفت‌وآمد میان آمریکا و روسیه گفت: «سفر و رفت‌وآمد میان آمریکا و روسیه بسیار محدود است»، اما هشدار داد که چنین بیماری‌هایی «می‌توانند به‌سرعت گسترش پیدا کنند».

منبع: سی بی اس