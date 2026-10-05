باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر شکار مزدوران سعودی توسط نیرو‌های مسلح یمن + فیلم

رسانه جنگی یمن، تصاویر حمله موشکی نیرو‌های مسلح این کشور علیه مزدوران سعودی در منطقه راس العاره را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از شکار مزدوران سعودی توسط نیروهای مسلح یمن و با حملات موشکی منتشر شده است.

مطالب مرتبط
تصاویر شکار مزدوران سعودی توسط نیرو‌های مسلح یمن + فیلم
young journalists club

جنگنده اف ۱۵ زیر خنجر یمن + فیلم

تصاویر شکار مزدوران سعودی توسط نیرو‌های مسلح یمن + فیلم
young journalists club

شکار دقیق مزدوران سعودی توسط یگان تک‌تیرانداز ارتش یمن + فیلم

تصاویر شکار مزدوران سعودی توسط نیرو‌های مسلح یمن + فیلم
young journalists club

اجتماع گسترده مردم صعده در رد ادعاهای عربستان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم
۱۸۶

چرا شهرداری طرح تورم صفر را راه‌اندازی کرد؟ + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم
۱۸۳

 تفاوت سرماخوردگی با کرونا و آنفلوآنزا در کودکان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تداوم حضور مردم در دویست‌ونوزدهمین شب + فیلم
۱۷۶

تداوم حضور مردم در دویست‌ونوزدهمین شب + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha