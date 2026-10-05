مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: با انسداد ۱۹۲ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در ۶ ماهه نخست سال جاری، بیش از سه میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی و این میزان آب به آبخوان‌های استان بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی _ آریا نژاد اظهار کرد: صیانت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، یکی از اولویت‌های شرکت آب منطقه‌ای کردستان است و در همین راستا، ۱۹۲ حلقه چاه غیرمجاز در نیمه نخست امسال مسدود شد.

وی افزود: با انسداد این چاه‌ها، بیش از سه میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شده و از برداشت غیرمجاز منابع آب زیرزمینی جلوگیری شده است که نقش مهمی در حفاظت و تقویت آبخوان‌های استان دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان همچنین از نصب ۲۰۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی و صنعتی در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، مجموع کنتور‌های هوشمند نصب‌شده در استان به چهار هزار و ۷۱۲ دستگاه رسیده است.

آریا نژاد با تأکید بر ضرورت مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب، از کشاورزان و بهره‌برداران خواست با رعایت قوانین و مقررات و مدیریت صحیح مصرف آب، در حفاظت از منابع آبی استان همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت هوشمند منابع آب و کنترل برداشت‌ها، از راهکار‌های مؤثر برای مقابله با پیامد‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی و تأمین پایدار آب در استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان در ادامه با اشاره به وضعیت چاه‌های غیرمجاز استان گفت: در حال حاضر حدود هشت هزار حلقه چاه آب غیرمجاز در کردستان وجود دارد که ساماندهی و کنترل آنها در دستور کار قرار دارد.

برچسب ها: کردستان ، انسدادچاه اب ، صرفه جویی آب
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