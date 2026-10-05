وزیر کشور به دعوت رسمی همتای قطری، برای دیدار با مقامات این کشور عازم دوحه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی قرار است در این سفر با خلیفه بن حمد بن خلیفه آل ثانی، وزیر کشور قطر دیدار و گفت‌و‌گو کند.

وزیر کشور در این سفر رسمی همچنین با برخی دیگر از مقامات قطر دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

مومنی را در این سفر، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، سید مهدی موسوی مشاور وزیر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، محمد آشوری استاندار هرمزگان، ارسلان زارع استاندار بوشهر، حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و مهدی جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.

منبع: وزارت کشور

برچسب ها: وزیر کشور ، قطر
خبرهای مرتبط
وزیر کشور وارد دوحه شد
مسعود پزشکیان: نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد و تشدید اختلافات داخلی در ایران است
دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
زینی‌وند: تاریخی برای انتخابات شوراها مشخص نشده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۱۴ مهر
ترجیح فرار بر قرار؛ خروج بمب‌افکن‌های آمریکا از پایگاه فیرفورد پس از دریافت تهدید‌
گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و تاجیکستان/ تأکید بر تعمیق روابط تهران و دوشنبه
توان هسته‌ای و موشکی ایران قابل مذاکره و معامله نیست
بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار مجلس
معرفی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس برای گرفتن رای اعتماد
آخرین اخبار
معرفی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس برای گرفتن رای اعتماد
بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار مجلس
توان هسته‌ای و موشکی ایران قابل مذاکره و معامله نیست
ترجیح فرار بر قرار؛ خروج بمب‌افکن‌های آمریکا از پایگاه فیرفورد پس از دریافت تهدید‌
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۱۴ مهر
گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و تاجیکستان/ تأکید بر تعمیق روابط تهران و دوشنبه
دیدار وزیر خارجه ارمنستان با رئیس جمهور؛ پزشکیان بر گسترش روابط دوستانه دو کشور تاکید کرد
بقائی: کشورهای اروپایی درباره استفاده از خاک و امکاناتشان در حمله به ایران پاسخگو باشند
وزیر کشور وارد دوحه شد
قالیباف: قفقاز نباید محل رقابت ژئوپلتیکی قدرت‌های خارجی شود
سرلشکر رضایی: خطای بعدی دشمن غافلگیری‌های بزرگ‌تر را در پی خواهد داشت
وزیر پیشنهادی وزارت دفاع معرفی شد
وزیر کشور عازم قطر شد
تأکید ایران و ارمنستان بر توسعه روابط راهبردی و همکاری‌های منطقه‌ای
عارف: مسئولیت صرفه‌جویی را صرفاً بر عهده مردم نگذاریم
پزشکیان: نیروی انتظامی از ستون‌های استوار امنیت کشور است
عراقچی: از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تأمین منافع ملی و تقویت امنیت ایران استفاده می‌کنیم
پزشکیان: برای حل مشکلات باید از طرح‌های عملی و فراجناحی استفاده کنیم
سرلشکر عبداللهی: اگر جنگ جدیدی آغاز شود، آتش آن دامن همه را فرا می‌گیرد
از هشدار قیصری تا انتقادات شریعتی؛ روایت پایان کار پاکنژاد در وزارت نفت
چرا سایه جنگ دوباره سنگین شده است؟
عارف: دولت متعهد است تحت هر شرایطی معیشت مردم را تأمین کند
مولابیگی: حدود صلاحیت مقرره‌گذاران باید به‌صورت شفاف مشخص شود
تذکر دیوان محاسبات درخصوص فعال‌سازی بخش ثبت‌نام متقاضیان در سامانه حمایتی مسکن
طحان نظیف: فردی که توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه است