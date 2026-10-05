وزیر کشور به دعوت رسمی همتای قطری، برای دیدار با مقامات این کشور عازم دوحه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی قرار است در این سفر با خلیفه بن حمد بن خلیفه آل ثانی، وزیر کشور قطر دیدار و گفت‌و‌گو کند.

وزیر کشور در این سفر رسمی همچنین با برخی دیگر از مقامات قطر دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

مومنی را در این سفر، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، سید مهدی موسوی مشاور وزیر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، محمد آشوری استاندار هرمزگان، ارسلان زارع استاندار بوشهر، حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و مهدی جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.

منبع: وزارت کشور