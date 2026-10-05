باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیر هوانوردی نیجریه اعلام کرد یک فروند بالگرد نظامی حامل ۲۵ مسافر و هفت خدمه روز دوشنبه در جنوب‌غرب این کشور سقوط کرده است.

فستوس کیامو، وزیر هوانوردی نیجریه، گفت این بالگرد در نزدیکی پایگاه دریایی ایگبوکودا در ایالت اوندو سقوط کرده و لاشه آن شناسایی شده است.

وی افزود عملیات جست‌وجو و نجات در محل حادثه همچنان ادامه دارد.

تاکنون گزارشی رسمی درباره تلفات یا شمار احتمالی کشته‌شدگان و مجروحان این حادثه منتشر نشده است.

منبع: رویترز