وزیر هوانوردی نیجریه از سقوط یک فروند بالگرد نظامی حامل ۲۵ مسافر و هفت خدمه در جنوب‌غرب این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیر هوانوردی نیجریه اعلام کرد یک فروند بالگرد نظامی حامل ۲۵ مسافر و هفت خدمه روز دوشنبه در جنوب‌غرب این کشور سقوط کرده است.

فستوس کیامو، وزیر هوانوردی نیجریه، گفت این بالگرد در نزدیکی پایگاه دریایی ایگبوکودا در ایالت اوندو سقوط کرده و لاشه آن شناسایی شده است.

وی افزود عملیات جست‌وجو و نجات در محل حادثه همچنان ادامه دارد.

تاکنون گزارشی رسمی درباره تلفات یا شمار احتمالی کشته‌شدگان و مجروحان این حادثه منتشر نشده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: سقوط بالگرد ، نیجریه
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