باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز دوشنبه در دیدار با یاسر عبدالزهرا الحجاج سفیر عراق در تهران، روابط ایران و عراق را دارای زمینه‌های گسترده برای توسعه همکاری در حوزه‌های مختلف دانست و اظهار کرد: نام عراق برای مردم ایران یادآور کشور دوست، برادر و سرزمین اهل‌بیت علیه السلام است و حضور میلیون‌ها زائر و رفت‌وآمد گسترده میان دو کشور، پیوند‌های میان ملت‌ها را بیش از پیش تقویت کرده است.

وی با قدردانی از همکاری‌ها و تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته، نقش مسئولان دو کشور را در تقویت این پیوند‌ها مهم دانست و افزود: ارتباطات و همکاری‌های ایران و عراق در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و این ظرفیت وجود دارد که در حوزه آموزش و تربیت نیز این همکاری‌ها بیش از گذشته گسترش یابد.

کاظمی با اشاره به فعالیت مدارس و مراکز آموزشی ایران در عراق، از جمله در کربلا، نجف و سلیمانیه، بر ضرورت بررسی ظرفیت‌های موجود و امکان توسعه این فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به گسترش ارتباطات میان مردم دو کشور، باید متناسب با نیاز‌های موجود، زمینه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی را توسعه داد.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: فرصت ایجادشده برای همکاری‌های آموزشی ایران و عراق، ظرفیت ارزشمندی برای هر دو کشور است و می‌توان با مرور برنامه‌ها و اقدامات سال گذشته، زمینه‌های جدید همکاری را شناسایی و فعال کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، همکاری‌های مشترک در حوزه آموزش و تربیت بیش از گذشته توسعه یابد و دو کشور بتوانند از ظرفیت‌های متقابل خود در این زمینه بهره‌مند شوند.

آماده همکاری برای توسعه فعالیت مدارس ایرانی در عراق هستیم

یاسر عبدالزهرا الحجاج سفیر عراق هم در این دیدار با اشاره به مدارس ایرانی در این کشور اعلام کرد که عراق آماده است موضوعات و نیاز‌های این مدارس را پیگیری و برای توسعه فعالیت‌های آنها همکاری کند.

وی با تأکید بر پیوند‌های عمیق و مردمی ایران و عراق گفت: بغداد برای توسعه فعالیت مدارس ایرانی در عراق و پیگیری نیاز‌های این مدارس آماده همکاری است.

سفیر عراق با اشاره به روابط تاریخی و مردمی دو کشور، اربعین و حضور میلیونی مردم در این رویداد را یکی از جلوه‌های ماندگار پیوند ملت‌های ایران و عراق دانست و گفت این ارتباطات مردمی، زمینه توسعه همکاری‌های مشترک را فراهم کرده است.

الحجاج در ادامه با تسلیت شهادت جمعی از مردم و شخصیت‌های ایرانی در یک سال گذشته، بر همراهی ملت عراق با مردم ایران تأکید کرد و با اشاره به شهدای دانش‌آموز حادثه میناب، از همدردی مردم عراق با خانواده‌های این شهدا سخن گفت و مدرسه شجره طیبه میناب را کربلای ایران نامید.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود میان دو کشور اظهار کرد: باید از ظرفیت‌ها برای توسعه همکاری‌ها استفاده کرد.

سفیر عراق درباره مدارس ایرانی در این کشور نیز اعلام کرد که عراق آماده است موضوعات و نیاز‌های این مدارس را پیگیری و برای توسعه فعالیت‌های آنها همکاری کند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش