شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته نیروی انتظامی فیلمی از اهدای کیک ۲۰ کیلویی و تجلیل از جهادگران انتظامی در شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته نیروی انتظامی، برنامه‌های مردمی در ستاد انتظامی شهرستان نهاوند استان همدان برگزار شد و شهروندان با حضور در کنار پلیس، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی قدردانی کردند. در یکی از این برنامه‌ها، آقای اخدری و هیأت ۱۴ معصوم یک کیک ۲۰ کیلویی به مجموعه انتظامی اهدا کردند که با هماهنگی فرماندهی، میان دانش‌آموزان و کارکنان نیروی انتظامی توزیع شد. همچنین موکب‌های شبانه نیروی انتظامی با حضور در سطح شهر، با توزیع چای و شیرینی از مردم پذیرایی می‌کنند. در اقدامی دیگر، گروه جهادی رسانه شهید الله‌مراد نادری از محسن سهرابی، از کارکنان نیروی انتظامی نهاوند، به‌دلیل مشارکت در مرمت مدرسه ابتدایی شهید ثانی روستای تکه، با اهدای لوح تقدیر از سوی امام جمعه و فرمانده سپاه نهاوند تجلیل کرد.

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منبع: حسین سهرابی - همدان

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