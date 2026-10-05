باشگاه خبرنگاران جوان - سریال تلویزیونی «ماه عسل» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی، پس از پایان پخش سریال «دیوار دفاعی»، در روز‌های فرد از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود؛ مجموعه‌ای طنز که با حضور زنده‌یاد اکبر عبدی و جمعی از بازیگران شناخته‌شده، حال‌وهوایی مفرح را برای مخاطبان رقم می‌زند.

«ماه عسل» از تولیدات سیمافیلم است که در این مجموعه، زنده‌یاد اکبر عبدی در کنار بازیگرانی همچون امیر کاظمی، مریم مومن، یوسف تیموری، قدرت‌الله ایزدی و دیگر بازیگران به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بر اساس کنداکتور جدید، هر شبکه تلویزیونی در روز‌های زوج یک سریال و روز‌های فرد یک سریال را روی آنتن می‌برند و روز‌های جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص خواهد داشت.

منبع: شبکه سه سیما