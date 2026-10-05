باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن- رویا حیدرزاده مسئول بسیج جامعه زنان کشور در نشست با فعالان اجتماعی و نخبگان اقتصادی زنان آذربایجان‌غربی با تحلیل جایگاه زن در منظومه فکری انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز در حوزه زنان با تعارض‌هایی میان سنت و مدرنیته روبرو هستیم که نیازمند راهکارهای عمیق علمی است و برای حل مسائل این حوزه دیگر نمی‌توان تنها به گزارش‌های دوره‌ای و طرح‌های مقطعی بسنده کرد؛ بلکه باید با نگاهی سیستمی ریشه‌های اصلی مسائل را شناسایی و به جای شلیک پراکنده نقطه‌زنی کرد.

حیدرزاده گروه‌های زن و خانواده در بسیج را مغزافزار عملیات‌های این حوزه توصیف کرد و افزود: اعضای این گروه‌ها باید ضمن مهندسی دقیق مسائل راهکارهای عملیاتی ارائه دهند که از ضمانت اجرایی برخوردار باشد.

وی افزود: هدف ما صرفاً بیان دیدگاه‌ها نیست بلکه هم‌افزایی دستگاه‌ها برای جلوگیری از موازی‌کاری و دست‌یابی به الگوهای مؤثر است.

حیدرزاده با اشاره به تغییر نقش‌های زنان و پیامدهای اقتصادی آن بر لزوم تقویت ابعاد خانواده‌محور در کنار توانمندسازی‌های معیشتی تأکید کرد.

سیاست‌گذاری یکپارچه؛ طلاق و آسیب‌ها در زنجیره مسائل

نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی نیز در این نشست بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به معضلات تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسائل حوزه زنان از جمله طلاق، فقر، اعتیاد و هویت جزایر جدا افتاده نیستند، گفت: ما در حال تدوین سند جامع طلاق و تحکیم خانواده با بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌های استان هستیم و این مداخلات نه به‌صورت تک‌بعدی بلکه باید متناسب با علت‌های ریشه‌ای در هر شهرستان طراحی شود.

الهامی با اشاره به رتبه سوم استان در شاخص ازدواج در سال گذشته، خاطرنشان شد: با وجود ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار دارای پرونده در نهادهای حمایتی هماهنگی میان ظرفیت‌های بسیج، کمیته امداد، بهزیستی و ستادهای اجرایی ضروری است تا حمایت‌های معیشتی به سمت توانمندسازی پایدار حرکت کند.

این نشست نخبگانی با تأکید بر بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی بانوان و مشارکت گروه‌های مردمی به پایان رسید رویکردی که نویدبخش حرکتی هدفمند از حمایت‌های صرف به سوی تمدن‌سازی بر پایه الگوی اسلامی-ایرانی در آذربایجان‌غربی است.