وزیر توسعه اقتصادی روسیه، هشدار داد پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای مدت طولانی بر تجارت جهانی و ثبات بازارها اثر خواهد گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای مدت طولانی بر تجارت جهانی تأثیر خواهد گذاشت و کارشناسان هنوز نتوانسته‌اند ابعاد کامل این تأثیرات را ارزیابی کنند.

ماکسیم رشتنیکوف در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس و در جمع‌بندی نتایج نشست گروه ۲۰ (G20) در شهر میلواکی ایالت ویسکانسین آمریکا گفت: «درگیری در خاورمیانه به عاملی مهم برای بی‌ثباتی بازار جهانی تبدیل شده است. روشن است که تجارت جهانی برای مدت طولانی پیامدهای آن را احساس خواهد کرد، در حالی که کارشناسان هنوز نتوانسته‌اند ابعاد کامل این پیامدها را ارزیابی کنند.»

وی افزود: «با این حال، تأثیرات منفی بحران خلیج فارس از هم‌اکنون بر جریان تجارت در سه‌ماهه نخست سال جاری قابل مشاهده بود. کارشناسان سازمان تجارت جهانی (WTO) محاسبه کرده‌اند که اختلالات قابل توجه در حمل‌ونقل دریایی در تنگه هرمز، موجب شد صادرات کشورهای منطقه در این دوره ۹.۷ درصد کاهش یابد و واردات نیز نزدیک به ۱۲ درصد افت کند.»

وزیر توسعه اقتصادی روسیه ادامه داد: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کودهای شیمیایی، در کنار افزایش هزینه‌های تولید و لجستیک، به‌طور اجتناب‌ناپذیری فشار بر بازارهای جهانی مواد غذایی را تشدید کرد. کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمترتوسعه‌یافته که به واردات وابسته هستند و منابع محدودی برای تضمین امنیت پایدار غذایی دارند، بیش از دیگران در برابر این شرایط آسیب‌پذیر بودند.»

نشست گروه ۲۰ در میلواکی که از ۳۰ سپتامبر تا اول اکتبر برگزار شد، بر موضوعات مربوط به توسعه اقتصادی بین‌المللی و تجارت متمرکز بود.

آمریکا در سال جاری ریاست گروه ۲۰ را بر عهده دارد و قرار است نشست سران این گروه در آمریکا در روزهای ۱۴ و ۱۵ دسامبر در شهر میامی، ایالت فلوریدا برگزار شود.

منبع: تاس

برچسب ها: تنگه هرمز ، تجارت جهانی
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