باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - جواد حیدری معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۵۷ هزار و ۴۶۸ دستگاه ناوگان ترانزیت از طریق پایانه های مرزی استان وارد کشور شده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: همچنین در این مدت، ۳۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه ناوگان ترانزیتی نیز از پایانه‌های مرزی استان به سایر کشورهای دنیا خارج شدند.

وی افزود: در مجموع، یک میلیون و ۹۷۴ هزار و ۳۰۵ تن کالای ترانزیتی در نیمسال نخست سال جاری از مسیرهای استان جابه‌جا شده که از این میزان، یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۵۸۳ تن مربوط به ترانزیت ورودی و ۷۶۳ هزار و ۷۲۲ تن مربوط به ترانزیت خروجی بوده است.

حیدری ادامه داد: تناژ ترانزیت ورودی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته و تناژ ترانزیت خروجی نیز با رشد ۵ درصدی همراه بوده است.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: رشد تردد و تناژ ترانزیت در پایانه‌های مرزی استان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آذربایجان‌غربی در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است.