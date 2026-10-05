معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از تردد ۹۲ هزار و ۵۷۶ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی استان در نیمسال نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - جواد حیدری  معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی   گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۵۷ هزار و ۴۶۸ دستگاه ناوگان ترانزیت از طریق پایانه های مرزی استان وارد کشور شده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: همچنین در این مدت، ۳۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه ناوگان ترانزیتی نیز از پایانه‌های مرزی استان به سایر کشورهای دنیا خارج شدند.

 وی افزود: در مجموع، یک میلیون و ۹۷۴ هزار و ۳۰۵ تن کالای ترانزیتی در نیمسال نخست سال جاری از مسیرهای استان جابه‌جا شده که از این میزان، یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۵۸۳ تن مربوط به ترانزیت ورودی و ۷۶۳ هزار و ۷۲۲ تن مربوط به ترانزیت خروجی بوده است.

 حیدری ادامه داد: تناژ ترانزیت ورودی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته و تناژ ترانزیت خروجی نیز با رشد ۵ درصدی همراه بوده است. 

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: رشد تردد و تناژ ترانزیت در پایانه‌های مرزی استان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آذربایجان‌غربی در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است.

برچسب ها: حجم ترانزیت ، راهداری
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