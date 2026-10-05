با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش ناترازی برق، پرونده‌های احداث و تمدید نیروگاه‌های خورشیدی در ۸ شهرستان استان فارس مورد بررسی و ارزیابی تخصصی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نبی‌الله یزدی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: درخواست‌های مربوط به ۸ شهرستان خرامه، کوار، خرم‌بید، لامرد، آباده، شیراز، فراشبند و لارستان، با رویکرد تسهیل سرمایه‌گذاری و رعایت ضوابط قانونی اراضی، بررسی شد.

اختصاص ۶۰ هکتار زمین به انرژی‌های پاک

یزدی با بیان اینکه استان فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی و میانگین بالای ساعات تابش خورشید، یکی از نقاط استراتژیک کشور برای توسعه نیروگاه‌های فتوولتائیک است، افزود: مجموع مساحت اراضی مورد تقاضا بیش از ۶۰ هکتار برآورد شده است.

به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس، ۴۰ هکتار از این اراضی به ۱۱ پرونده واگذاری جدید برای ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی اختصاص یافته و مابقی آن نیز مربوط به درخواست‌های تمدید قرارداد‌های پیشین برای تداوم فعالیت واحد‌های موجود است.

هم‌افزایی برای عبور از ناترازی برق

او با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند واگذاری اراضی ملی جهت تولید انرژی پاک، تصریح کرد: توسعه این نیروگاه‌ها نه تنها به تقویت پایداری شبکه سراسری برق در پیک مصرف کمک شایانی می‌کند، بلکه گامی اساسی در جهت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی استان است.

یزدی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با رفع موانع اداری، زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت تابش خورشید را در مناطق مذکور فراهم کرده است تا اهداف کلان دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر محقق شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: چراغ سبز ، جهاد کشاورزی ، نیروگاه‌های خورشیدی ، استان فارس
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