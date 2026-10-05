زن بیوه‌ای به نام «معصومه» در آستانه ازدواج مجدد بود، چند لحظه قبل از آنکه به سئوال عاقد جواب «بله» بگوید، فهمید که مرده است!

به همین سبب مراسم عقدکنان این زن تا مشخص شدن زنده یا مرده بودن او به تعویق افتاد. معصومه چندی قبل شوهرش را از دست داد و در همان روز بستگان وی به جای اینکه شناسنامه او را برای باطل شدن به ماموران تسلیم کنند، شناسنامه خودِ معصومه را به آن‌ها دادند و با این ترتیب در اثر یک اشتباه دوجانبه خانواده معصومه و ماموران ثبت‌احوال، بر شناسنامه یک زن، به جای شوهر متوفایش مهر باطل خورد.

مدتی از این ماجرا گذشت و معصومه تصمیم گرفت که مجددا ازدواج کند. مقدمات این ازدواج از هر حیث فراهم شده بود و چند شب پیش، هنگامی که «معصومه» پای سفره عقد نشسته بود، عاقد که می‌خواست مشخصات شناسنامه او را وارد دفتر خود کند، متوجه شد که معصومه «از نظر قانون» مرده است و بالطبع نمی‌تواند ازدواج کند!

منبع: ایسنا