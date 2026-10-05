 مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از سانحه برخورد پراید و تریلی ولوو در محور ماکو _ بازرگان با ۲ مصدوم و ۲ فوتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۱۶:۵۶ دوشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵ ؛ گزارشی مبنی بر برخورد پراید و تریلی ولوو در محور ماکو - بازرگان اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند هلال‌احمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی یادآور شد:این حادثه ۲ مصدوم و ۲ فوتی داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل و پیکر فوتی های حادثه بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند. 

منبع:هلال احمر

برچسب ها: حادثه رانندگی ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
برخورد دو خودرو سواری در محور تاکستان - همدان با ۲ مصدوم
واژگونی خودرو در اتوبان قزوین - زنجان یک فوتی و ۳ مصدوم برجای گذاشت
برخورد پژو پارس با تیرچراغ برق در کرمانشاه ۲ فوتی برجای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سامانه فاضلاب روستای وار خوی آماده افتتاح شد؛تامین خدمات برای ۵۰۰۰ نفر
آخرین اخبار
سامانه فاضلاب روستای وار خوی آماده افتتاح شد؛تامین خدمات برای ۵۰۰۰ نفر
رکورد تولید ۱۱۰ هزار تنی سیب در شهرستان سلماس
وقوع سانحه رانندگی در محور ماکو- بازرگان  ۲ فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت
افزایش ۳۸ درصدی تردد ناوگان ترانزیتی از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی
نقطه‌زنی در حل مسائل بانوان با رویکرد سیستمی/ از مغزافزار بسیج تا سند تحکیم خانواده در آذربایجان‌غربی
افزون بر ۳.۲ میلیارد متر مکعب از حق آبه دریاچه ارومیه تامین شد
۷ مصدوم در پی برخورد سرویس دانشگاه نازلوی ارومیه با نیسان