 مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از سانحه برخورد پراید و تریلی ولوو در محور ماکو _ بازرگان با ۲ مصدوم و ۲ فوتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۱۶:۵۶ دوشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵ ؛ گزارشی مبنی بر برخورد پراید و تریلی ولوو در محور ماکو - بازرگان اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند هلال‌احمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی یادآور شد:این حادثه ۲ مصدوم و ۲ فوتی داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل و پیکر فوتی های حادثه بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.

منبع:هلال احمر