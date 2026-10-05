به طور معمول سیم‌کارت‌هایی که کارکرده و اصطلاحا دست دوم هستند، همچنان طرفداران خاص خود را دارند. گاهی پیش می‌آید که شماره‌ای که قبلا در اختیار فردی دیگر بوده شماره‌ای رند است و پیدا کردن نمونه صفر آن به سادگی ممکن نیست در این حالت خرید سیم‌کارت دست دوم راهکاری مقرون به صرفه است.

فراموش نکنید که اگر سیم‌کارتی را بخرید که هنوز به اسم فروشنده یا شخص دیگری است، تنها سیم‌کارت فیزیکی خریداری کرده‌اید و باید منتظر مشکلات و پیامدهای آن باشید.

اما انتقال مالکیت سیم‌کارت دست دوم در کشور فرایندی دارد و این فرایند به این شرط ممکن است که بر اساس شرایط تعیین شده اپراتورها صورت گیرد. طبق قوانین رسمی اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انتقال مالکیت سیم‌کارت به دیگران قانونی است و برای تمام کاربران اپراتورهای همراه اول، رایتل و ایرانسل به شکل حضوری امکان‌پذیر است البته برخی اپراتورها امکان انتقال مالکیت سیم‌کارت به شکل آنلاین را هم برای کاربرانشان فراهم کرده‌اند و افراد با در دست داشتن مدارک شناسایی خود و مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت یا مراکز خدمات الکترونیک اپراتورها هم می‌توانند مراحل انتقال سیم‌کارت را انجام دهند. در دفاتر پیشخوان دولت یا مراکز خدمات الکترونیک، باید اطلاعات شناسایی هر دو طرف یعنی فرد انتقال دهنده و دریافت کننده ثبت شده و سند مالکیت جدید برای مالک بعدی سیم‌کارت صادر شود.

مزایا و معایب سیم‌کارت کارکرده

سیم‌کارت کارکرده که قبلا توسط فرد یا افرادی استفاده شده و حالا به فروش گذاشته شده است، به نسبت سیم‌کارت‌های صفر و خشک، در بازار آزاد با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسند و معمولا ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از سیم‌کارت‌های صفر هستند. از طرفی بسیاری از کدهای پرطرفدار و کدهایی که راحت‌تر به خاطر سپرده می‌شوند به شکل کارکرده موجود است و امکان خرید با شماره‌های رند و هزینه‌ کمتر باعث شده تا هنوز هم این سیم‌کارت‌ها طرفداران زیادی داشته باشند.

با این حال سیم‌کارت‌های کارکرده معایبی هم دارند مثل تماس‌ها و پیام‌هایی که فرد انتظارش را ندارد، زیرا سیم‌کارت قبلا دست فرد دیگری بوده و افرادی که شماره را در اختیار دارند یا می‌شناسند، هنوز هم تماس بگیرند و پیامک ارسال کنند. یکی دیگر از مشکلات سیم‌کارت‌های کارکرده این است که ممکن است در شبکه‌های اجتماعی مثل واتس‌اپ و تلگرام هنوز به نام صاحب قبلی باشد و در صورت سوء استفاده‌ قبلی از خط امکان پیگیری قانونی و حقوقی وجود داشته باشد.

چرا برخی افراد سیم‌کارت‌ خود را منتقل می‌کنند؟

یکی از علل انتقال مالکیت سیم‌کارت، واگذاری خط به دلیل فروش است. برخی مواقع افراد سیم‌کارت و خط تلفن همراه را به قصد هدیه‌ دادن منتقل می‌کنند. انتقال درون خانوادگی سیم‌کارت هم یکی دیگر از دلایل است.

برای اینکه یک سیم‌کارت کارکرده را با خیال آسوده خریداری کنید بهتر است از یک فروشنده معتبر خرید کنید یا از پلتفرم‌هایی بخرید که انتقال مالکیت قانونی خط را برای شما تضمین کنند.

ممکن است این سوال پیش آید که چرا باید مالکیت سیم‌کارت انتقال داده شود؟پاسخ واضح است. انتقال مالکیت سیم‌کارت که مستلزم به‌روزرسانی اطلاعات مالک در سامانه همتاست، یکی از مباحث مهم در حوزه امنیت دیجیتال و حقوق مصرف‌کننده است. سیم‌کارت فقط یک وسیله ارتباطی نیست بلکه کلید ورود به دنیای دیجیتال است و موضوع امنیت سایبری و جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از هویت، ضرورت انتقال سیم‌کارت را بیش از پیش نمایان می‌کند.

اگر سیم‌کارتی که به اسم شخص دیگری است در اختیار شما باشد او می‌تواند با داشتن دسترسی به پیامک‌ها، حساب‌های بانکی یا کاربری شما را کنترل کند. همچنین برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مثل کلاهبرداری تلفنی یا ارسال پیامک‌های تبلیغاتی غیرمجاز ممکن است از چنین سیم‌کارت‌هایی استفاده شود و طبعا به لحاظ قانونی، صاحب اصلی سیم‌کارت مسئول است. این نکته را هم درنظر داشته باشید که بر اساس حقوق مصرف‌کننده و قانون حفظ مالکیت، اگر سیم‌کارتی که از شخص دیگری خریداری کردید یا به شکل دست دوم و کارکرده گرفتید به اسم خودتان نباشد عملا مالک قانونی آن خط نیستید.

چه طور ریسک سیم‌کارت کارکرده را کاهش دهیم؟

برای اینکه یک سیم‌کارت کارکرده را با خیال آسوده خریداری کنید بهتر است از یک فروشنده معتبر خرید کنید یا از پلتفرم‌هایی بخرید که انتقال مالکیت قانونی خط را برای شما تضمین کنند. ضمنا می‌توانید از طریق استعلام سابقه خط،سابقه مالکیت و کارکرد سیم‌کارت را بررسی کنید.

ذکر این نکته ضروری است که بعد از خرید سیم‌کارت حتما اطلاعات خود را در پیام‌رسان‌ها مثل واتس‌اپ یا تلگرام به‌روزرسانی کنید تا دیگران از مالک جدید مطلع شوند و البته کمی صبر و شکیبایی پیشه کنید تا تماس‌های اشتباه و مزاحمت‌ها به حداقل برسد.

انتقال مالکیت سیم‌کارت فراتر از یک روال اداری است زیرا این کار یک اقدام پیشگیرانه برای امنیت مالی و حریم خصوصی شماست.بدون انتقال مالکیت، شما در برابر سرقت هویت، دسترسی غیرمجاز به حساب‌های آنلاین و از دست دادن همیشگی شماره خود بسیار آسیب‌پذیر هستید.

فراموش نکنید که اگر سیم‌کارتی را بخرید که هنوز به اسم فروشنده یا شخص دیگری است یعنی بدون آنکه مالکیت را در سامانه انتقال داده باشید تنها سیم‌کارت فیزیکی خریداری کرده‌اید و طبعا باید منتظر مشکلات و پیامدهای آن باشید زیرا خطر بازیابی شماره توسط مالک اصلی وجود دارد و هر زمان که بخواهد می‌تواند با مراجعه به اپراتور و ارائه مدارک خود، سیم‌کارتش را پس بگیرد یا مسدود کند.

ضمن آنکه در صورت گم شدن یا سوختن سیم‌کارت، شما قادر به دریافت سیم‌کارت جایگزین نخواهید بود بنابراین انتقال سیم‌کارت مساله بسیار مهمی است و لذا توصیه می‌شود اگر قصد خرید شماره‌های خاص را دارید، فقط زمانی خرید را نهایی کنید که فرآیند «انتقال مالکیت رسمی» در اپراتور یا از طریق سامانه مربوطه مثل همتا انجام شود و شماره در سیستم به اسم خودتان شود.

چنانچه قصد دارید یک سیم‌کارت بدون دردسر یا مزاحمت بخرید و هزینه بالا برایتان مهم نیست، بهترین توصیه این است که یک سیم‌کارت صفر انتخاب کنید ولی اگر می‌خواهید هزینه کمتری بکنید یا یک شماره رند داشته باشید، سیم‌کارت کارکرده به شرط رعایت تمام جوانب حقوقی و قانونی، یک انتخاب اقتصادی و منطقی است.

منبع: ایسنا