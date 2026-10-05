مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز خبر داد و گفت: در برخی محورهای استان‌های کردستان، همدان و گیلان بارش باران گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه تهران-کرج-قزوین در محدوده حدفاصل شهرک جهان‌نما تا محمدشهر ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران-کرج نیز در محدوده حدفاصل طاووسیه تا گلشهر و محدوده پل فردیس ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا ادامه داد: همچنین در آزادراه تهران-ساوه حدفاصل فیروزبهـرام تا دهشاد و در محور تهران-شهریار در برخی مقاطع، ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی نیز گفت: در برخی محورهای استان‌های کردستان، همدان و گیلان بارش باران گزارش شده است.

وی همچنین از وقوع پدیده مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های اردبیل و مازندران خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را حفظ کنند.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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