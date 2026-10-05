مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از کشور از تداوم بارش‌ها در سواحل شمالی و بخش‌هایی از مرکز و غرب کشور و همچنین ورود سامانه بارشی جدید از روز سه‌شنبه ۱۴ مهرخبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب بارش‌ها در برخی نقاط استان گیلان و غرب مازندران تداوم دارد. همچنین امشب در مناطقی از استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان، ارتفاعات جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان، جنوب‌شرق فارس و جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، وزش باد، گاهی همراه با رگبار، رعد و برق  را شاهد هستیم.

وی افزود: روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال‌غرب، در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات و غرب مازندران، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه و ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی در استان‌های سمنان، تهران و البرز، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

او گفت: روز چهارشنبه در مناطقی از غرب، شمال‌غرب و سواحل دریای خزر و روز پنجشنبه در غرب سواحل خزر، ارتفاعات استان‌های گلستان و سمنان و شمال خراسان شمالی و همچنین روز جمعه در سواحل خزر و شمال‌شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود:  از امشب  تا پنجشنبه، در ارتفاعات جنوب و جنوب‌غرب کرمان و شمال هرمزگان رشد ابر و احتمال وقوع رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در غرب، شمال‌غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و نوار شرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
الحمدلله کما هو اهله
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