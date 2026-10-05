سقوط بالابر حامل کارگران در شهرستان نور ۲ فوتی و ۸ مصدوم بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از حادثه سقوط بالابر حامل کارگران در شهرستان نور با ۲ فوتی و ۸ مصدوم خبر داد.

غلامعلی فخاری اشرفی گفت: این حادثه ۱۳ مهرماه رخ داد و پس از اعلام گزارش، تیم‌های امدادی هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۰ نفر دچار حادثه شدند که ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۸ نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: امدادگران پس از ارزیابی و انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را با هماهنگی اورژانس و به وسیله آمبولانس‌های مربوطه برای ادامه درمان و دریافت خدمات تخصصی پزشکی به مراکز درمانی منتقل کردند.

عملیات امدادرسانی به این حادثه از ساعت ۱۴:۲۰ آغاز شد و ساعت ۱۸:۰۵ پایان یافت.

برچسب ها: حادثه ، سقوط
خبرهای مرتبط
آخرین جزئیات از حادثه بالابر ساختمانی در رویان مازندران؛ آمار فوتی‌ها به پنج نفر رسید
سقوط آسانسور در ساختمان شهرداری قائم‌شهر
خدمت‌رسانی به بیش از ۱۶۵ هزار بیمار در بزرگ‌ترین بیمارستان شمال کشور
جریمه، تاوان تقلب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین جزئیات از حادثه بالابر ساختمانی در رویان مازندران؛ آمار فوتی‌ها به پنج نفر رسید
توزیع بیش از ۳۶۸ هزار کیلوگرم گوشت مرغ در مازندران
آفتاب گرم پاییزی مهمان آسمان مازندران
فصل برداشت برنج در جویبار با تولید ۵۸ هزار تن شلتوک به پایان رسید
آخرین اخبار
فصل برداشت برنج در جویبار با تولید ۵۸ هزار تن شلتوک به پایان رسید
آفتاب گرم پاییزی مهمان آسمان مازندران
توزیع بیش از ۳۶۸ هزار کیلوگرم گوشت مرغ در مازندران
آخرین جزئیات از حادثه بالابر ساختمانی در رویان مازندران؛ آمار فوتی‌ها به پنج نفر رسید
۲ فوتی و ۸ مصدوم در سقوط بالابر در نور
سنددار شدن ۴۳۵ قطعه از اراضی شالیزاری در بابل
برآورد دقیق قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی با اتمام پروژه آماری هزینه تولید در مازندران
کاهش کسری گاز در کشور
آغاز رقابت ۳۰ تیم در لیگ والیبال بانوان مازندران