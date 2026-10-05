باشگاه خبرنگاران جوان-جمعی از عوامل برگزاری سومین دوره جشنواره هنری، ادبی و خبری روایت جهاد استان قم با سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم و رئیس ستاد برگزاری جشنواره «روایت جهاد» در استان، دیدار و درباره ابعاد مختلف برگزاری این رویداد فرهنگی، هنری و رسانهای گفتوگو کردند.
سردار فتحالله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) ضمن بیان نکات و دیدگاههای خود درباره برگزاری این رویداد، بر ضرورت برنامهریزی روشن و رسانهای برای نسل جدید و جوان تأکید کرد.
رئیس ستاد برگزاری جشنواره روایت جهاد در استان قم عنوان کرد: ما پس از رخ دادن جنگ ۱۲ روزه تا به امروز شاهد این هستیم که یک سری از اتفاقات که فشرده آنچه از اول انقلاب اسلامی در ایران صورت گرفته، در کشور رقم خورده است؛ در جنگ اخیر نه ۵ میلیون نفر بلکه ۹۰ میلیون ایرانی پای کار و میدان آمدند و این بدون سابقه است.
وی افزود: نسل و خانواده و زنان و فرزندانی که در این جنگ ترکیبی وارد میدان شدهاند بسیار با ارزش و بسیار قابل روایتند و ما در شبکههای فضای مجازی میبینیم که دشمن با برنامهریزی دقیق به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم است.سردار جمیری با تاکید بر جذب نگهداری و سازماندهی مردم حاضر در میدان، ابراز کرد: باید به این بیندیشیم که چطور میشود مردمی که از زمان آغاز جنگ رمضان وارد صحنه شدهاند را در گروههای جهادی جذب و ساماندهی کرد.
وی اظهار داشت: نقش دادن به نسل جدید در عصر امروز میتواند از موثرترین روشها برای ترویج فرهنگ و روحیه جهادی بین جوانان باشد که در بخش میدان یار جشنواره به آن اشاره شده و باید با تاکید بیشتری به آن توجه شود.
در این نشست، سرهنگ علیرضا ایراندوست رئیس سازمان بسیج سازندگی استان با ارائه گزارشی از ۲ دوره گذشته جشنواره، به بیان اهمیت و جایگاه جشنواره بین جهادگران و اهالی هنر و رسانه استان پرداخت و محمد عمو عبداللهی مدیر مرکز حرکتهای جهادی نیز به تأثیرهای جشنواره بر هویت بخشی به جهادگران و امیدآفرینی بین مردم که ضمن جشنواره رخ میدهد، اشاره کرد.
در ادامه این نشست با صدور حکمی توسط فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب علیهالسلام، مجتبی امیرفرزانه بهعنوان دبیر سومین دوره جشنواره هنری، ادبی و خبری روایت جهاد استان قم منصوب شد.
مدیریت روابط عمومی کنگره ملی شهدای استان، سردبیری دفتر خبرگزاری فارس در قم، مسئولیت کمیته اطلاعرسانی جشنواره ملی جهادگران، مدیریت روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی قم و مدیریت گروه جهادی رسانهای نجما از جمله سوابق کاری امیرفرزانه است.
سومین جشنواره هنری، ادبی و خبری روایت جهاد استان قم با هدف شناسایی، ثبت، معرفی و ترویج جلوههای خدمت جهادی و حمایت از تولیدات هنری، ادبی و رسانهای مرتبط با فعالیتهای جهادی برگزار میشود و علاقهمندان با مراجعه به سایت http://REVAYATEJAHAD.IR در این جشنواره شرکت کنند.