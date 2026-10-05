باشگاه خبرنگاران جوان -جمعی از عوامل برگزاری سومین دوره جشنواره هنری، ادبی و خبری روایت جهاد استان قم با سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم و رئیس ستاد برگزاری جشنواره «روایت جهاد» در استان، دیدار و درباره ابعاد مختلف برگزاری این رویداد فرهنگی، هنری و رسانه‌ای گفت‌وگو کردند.

سردار فتح‌الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) ضمن بیان نکات و دیدگاه‌های خود درباره برگزاری این رویداد، بر ضرورت برنامه‌ریزی روشن و رسانه‌ای برای نسل جدید و جوان تأکید کرد.

رئیس ستاد برگزاری جشنواره روایت جهاد در استان قم عنوان کرد: ما پس از رخ دادن جنگ ۱۲ روزه تا به امروز شاهد این هستیم که یک سری از اتفاقات که فشرده آنچه از اول انقلاب اسلامی در ایران صورت گرفته، در کشور رقم خورده است؛ در جنگ اخیر نه ۵ میلیون نفر بلکه ۹۰ میلیون ایرانی پای کار و میدان آمدند و این بدون سابقه است.

وی افزود: نسل و خانواده و زنان و فرزندانی که در این جنگ ترکیبی وارد میدان شده‌اند بسیار با ارزش و بسیار قابل روایتند و ما در شبکه‌های فضای مجازی می‌بینیم که دشمن با برنامه‌ریزی دقیق به دنبال کم‌رنگ کردن حضور مردم است. سردار جمیری با تاکید بر جذب نگهداری و سازماندهی مردم حاضر در میدان، ابراز کرد: باید به این بیندیشیم که چطور می‌شود مردمی که از زمان آغاز جنگ رمضان وارد صحنه شده‌اند را در گروه‌های جهادی جذب و ساماندهی کرد.