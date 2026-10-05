باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- علی پازوکی، رئیس هیئت ورزش ناشنوایان استان تهران، در حاشیه مراسم تقدیر از مدال‌آوران و پیشکسوتان ورزش ناشنوایان اظهار داشت: این مراسم به مناسبت هفته دفاع مقدس و هفته ناشنوایان و روز جهانی ناشنوایان برگزار شده است و در جریان آن از خانواده شهدای ورزشکار و همچنین قهرمانان المپیک ژاپن و مسابقات جهانی ایتالیا تقدیر خواهد شد.

وی افزود: اخیراً ورزشکاران تهرانی در مسابقات دوومیدانی اعزام شدند و مربیان نیز از تهران همراه این تیم بودند. برخی مشکلات تحصیلی ورزشکاران در روند اعزام وجود داشت که تلاش کردیم این مسائل در آخرین لحظات برطرف شود تا ورزشکاران بدون دغدغه در رقابت‌ها حضور پیدا کنند.

پازوکی ادامه داد: تلاش کردیم در این مراسم مسئولان مختلف کشور را نیز دعوت کنیم تا صدای ورزشکاران ناشنوا و کم‌شنوا که در رقابت‌های المپیک، جهانی و آسیایی افتخارآفرینی کرده‌اند، شنیده شود. هدف ما این است که مسئولان از نزدیک با مشکلات و دغدغه‌های این قهرمانان آشنا شوند و برای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس هیئت ورزش ناشنوایان استان تهران با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از سوی وزارت ورزش و جوانان گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر استقبال خوبی از ورزش ناشنوایان صورت گرفته و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا شرایط فعالیت قهرمانان و ورزشکاران این حوزه بهتر شود.

وی درباره وضعیت زمین ورزشی اختصاص‌یافته به ورزش ناشنوایان تهران نیز گفت: زمین در اختیار فدراسیون قرار گرفته و اقدامات لازم برای دریافت مجوزها در حال انجام است. با توجه به اینکه اعتبار ساخت این مجموعه در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی نشده بود، پیگیری‌هایی برای تأمین منابع از طریق خیرین و سایر ظرفیت‌ها انجام شده است.

پازوکی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تأمین اعتبار و طی شدن مراحل اداری و دریافت مجوزهای لازم، عملیات ساخت این مجموعه از سال ۱۴۰۶ آغاز شود. روند دریافت مجوزها مقداری طولانی شده، اما پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن این پروژه ادامه دارد.