معاون وزیر صمت گفت: شناسایی و دانش‌بنیان نمودن واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از برنامه‌های محوری سازمان است و در ۶ ماهه سال جاری نیز تعداد ۱۵۰ واحد صنعتی مستعد دانش‌بنیان شناسایی و ۶۸ واحد تولیدی با حمایت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران(ایزیپو)، دانش‌بنیان شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طهمورث لاهوتی اشکوری افزود: با توسعه فناوری‌های نوین و افزایش اهمیت دانش در ایجاد ارزش افزوده، شرکت‌های دانش‌بنیان به یکی از ارکان اصلی اقتصادهای پیشرو تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر تحقیق و توسعه، نوآوری و استفاده بهینه از دانش تخصصی، نقشی کلیدی در تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می‌نمایند.

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران(ایزیپو)، بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به واسطه توانمندی در تجاری‌سازی ایده‌ها و فناوری‌های جدید، می‌توانند به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل کنند. آن‌ها نه تنها باعث افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در صنایع مختلف می‌شوند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به بهبود وضعیت اشتغال نیز کمک می‌کنند.

لاهوتی اشکوری، گفت: فعالیت در این حوزه با چالش‌ها و ریسک‌های زیادی نیز همراه است که از جمله آن‌ها می‌توان به نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، پیچیدگی‌های قانونی و بروکراتیک اشاره کرد، هر چند که تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان دارای مزایای متعددی است از جمله افزایش نوآوری، افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی، رقابت‌پذیری، تسهیل در شبکه‌سازی و همکاری‌ها.

وی، اضافه کرد: شناسایی و دانش‌بنیان نمودن واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از برنامه‌های محوری سازمان ایزیپو است و در سال ۱۴۰۴ موفق شدیم با شناسایی و حمایت واحدهای مستعد دانش‌بنیان شدن، نسبت به دانش‌بنیان نمودن تعداد ۱۶۹ واحد صنعتی اقدام نماییم و در ۶ ماهه سال جاری نیز تعداد ۱۵۰ واحد صنعتی مستعد دانش‌بنیان شناسایی و ۶۸ واحد تولیدی با حمایت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران(ایزیپو)، دانش‌بنیان شده‌اند.

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اظهار کرد: به منظور آشنایی واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، برنامه‌های آموزشی در حوزه فرآیند و ضوابط دانش‌بنیان شدن و مزایای آن براساس آخرین تغییرات و دستورالعمل‌های نظام ارزیابی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در سطح استان‌ها برگزار می‌گردد که علاقه‌مندان می‌توانند ضمن هماهنگی، با حمایت مالی شرکت شهرک‌های صنعتی در دوره‌های مزبور شرکت نمایند

برچسب ها: شهرک صنعتی ، واحدهای صنعتی
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