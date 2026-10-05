رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با تأکید بر تداوم آنچه «معادلات یمن» خواند، اعلام کرد این روند تا تحقق هدف پایان دادن به حملات و محاصره عربستان ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با تأکید بر تداوم آنچه «معادلات یمن» خواند، اعلام کرد این روند تا تحقق هدف پایان دادن به حملات و محاصره عربستان ادامه خواهد داشت.

المشاط روز دوشنبه اظهار داشت: «معادلات یمن تا تحقق اهداف خود در پایان دادن به تجاوز و محاصره ظالمانه عربستان ادامه خواهد داشت.»

در همین حال، یک منبع نظامی از عقب‌نشینی نیرو‌های وابسته به عربستان از دو منطقه «المعافر» و «المواسط» در استان تعز خبر داد.

یک منبع نظامی بلندپایه نیز به شبکه المیادین گفت نیرو‌های انصارالله یمن بیش از ۲ هزار کیلومتر مربع از مناطق استان تعز را تحت کنترل خود درآورده‌اند.

این منبع افزود که اجرای تصمیم عفو عمومی در استان تعز همچنان ادامه دارد و مناطق تحت کنترل انصارالله در شرایط باثباتی قرار دارند.

وی در ادامه تأکید کرد هرگونه تجمع نیرو‌های وابسته به عربستان در هر منطقه، هدف قرار خواهد گرفت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
خدا قوت یمنی های دلاور.. بکشید عرب های بی خاصیت و ملعون را رحم نکنید چونکه آنها رحم نمی کنند
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