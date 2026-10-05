باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود پشم‌چی، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران درباره سامانه «حسام» گفت: در راستای ارتقای شفافیت مالی و سلامت نظام بانکی و پولی کشور، بحث تعدد حساب‌ها، کاهش حساب‌های مازاد و مبارزه با پولشویی، یکی از مباحث مهمی است که در بانک مرکزی و صنعت بانکی اخیراً مورد توجه قرار گرفته است.

او افزود: یکی از موارد، کاهش تعداد حساب‌هایی است که مردم در سیستم بانکی افتتاح کرده‌اند. اکنون چیزی در حدود بیش از ۶۵۰ میلیون حساب متعلق به اشخاص حقیقی در کشور داریم که این تعداد حساب باید کاهش پیدا کند.

پشم‌چی ادامه داد: سامانه حسام در حقیقت به مردم کمک می‌کند بدون اینکه نیاز باشد به صورت حضوری به شعب و بانک‌ها مراجعه کنند، از طریق درگاه ملی خدمات دولت وارد سامانه شوند، حساب‌هایی را که به نام آنها در شبکه بانکی ثبت شده است، مشاهده کنند و حساب‌های مازادی را که مدنظرشان است یا حتی ممکن است از وجود آنها باخبر نباشند، به دلایل مختلف مانند جعل حساب، مشاهده کرده و درخواست رسیدگی و مسدود شدن این حساب‌ها را ثبت کنند.

معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: سامانه حسام که امروز افتتاح شد، کمک شایانی به این موضوع خواهد کرد و از سرگردانی مردم در شعب و بانک‌ها جلوگیری خواهد کرد.

او در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره رایگان بودن استفاده از سامانه حسام گفت: این سامانه رایگان است و مردم نباید برای استفاده از این خدمت هزینه‌ای پرداخت کنند. سرویس سامانه که از طریق درگاه ارائه می‌شود، رایگان است و مردم باید به درگاه مراجعه کرده و احراز هویت سطح ۳ را انجام دهند و پس از آن می‌توانند از سرویس حسام استفاده کنند.

پشم‌چی در ادامه درباره وضعیت مانده حساب‌هایی که قرار است بسته شوند، گفت: وقتی افراد وارد سامانه می‌شوند، می‌توانند حساب‌های مختلف خود را در آنجا مشاهده کنند و یکی از این حساب‌ها را به عنوان حساب پایه تعریف خواهند کرد.

او افزود: این حساب پایه در حقیقت حساب اصلی شخص در شبکه بانکی شناخته می‌شود و حساب‌های دیگری که به عنوان مازاد معرفی می‌کنند، در شبکه بانکی و بانک‌های عامل مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. اگر مشکلی از لحاظ قضایی و قانونی نداشته باشند، حساب مسدود می‌شود و اگر موجودی داشته باشد، این موجودی به صورت سیستمی به حساب پایه منتقل خواهد شد.

معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره سقف ۱۰ حساب نیز گفت: بانک مرکزی سقف ۱۰ حساب را اعلام نکرده است. در حقیقت موضوعی که وجود دارد، این است که دوستان ما در حوزه مبارزه با پولشویی بیشتر در این خصوص توضیح خواهند داد.

پشم‌چی خاطرنشان کرد: ۱۰ حساب به عنوان آستانه بررسی بیشتر در شبکه بانکی اعلام شده است و کسانی که بیشتر از ۱۰ حساب دارند، باید دلایل موجه و متقنی برای این موضوع داشته باشند.