مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از برخورد جدی با عوامل درگیری در لیگ نوجوانان خبر داد و درباره حواشی مسابقه دو در پارک ولایت توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، در حاشیه مراسم تقدیر از پیشکسوتان و قهرمانان ورزش ناشنوایان، با تبریک هفته نیروی انتظامی و آغاز هفته فرهنگی تهران، درباره عملکرد ورزشکاران این استان در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: این مراسم با هدف تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانانی برگزار شد که طی سال‌های گذشته برای ورزش استان تهران افتخارآفرینی کرده‌اند و باید از هیئت ورزش ناشنوایان بابت برگزاری آن قدردانی کرد.

وی همچنین برای ملی‌پوشان دوومیدانی ناشنوای ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی حضور دارند، آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم این ورزشکاران با دست پر به کشور بازگردند.

ستوده‌نژاد با اشاره به عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: با وجود شرایط دشواری که کشور با آن مواجه بود، کاروان ایران توانست با نتایج قابل توجهی به کار خود پایان دهد و ورزشکاران استان تهران نیز سهم مهمی در این موفقیت داشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران افزود: ورزشکاران این استان در ناگویا موفق به کسب ۶ مدال طلا، ۴ نقره و ۴ برنز شدند. تعداد مدال‌های طلای تهران نسبت به دوره گذشته که چهار طلا بود، ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و در بخش نقره نیز تعداد مدال‌ها از ۲ به ۴ مدال رسید.

وی ادامه داد: امیدواریم در بازی‌های پاراآسیایی نیز شاهد درخشش نمایندگان استان تهران باشیم. ۲۱ ورزشکار، مربی و داور تهرانی در این رویداد حضور خواهند داشت و تلاش می‌کنیم حمایت‌های لازم از آنها صورت بگیرد.

ستوده‌نژاد درباره برنامه حمایت مالی از مدال‌آوران تهرانی نیز عنوان کرد: برای تقدیر از مدال‌آوران آسیایی، برنامه‌ای برای حمایت سه‌ماهه در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن برای هر ورزشکار ماهانه ۴۰ میلیون تومان و برای هر مربی ۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حواشی اخیر فوتبال استان تهران اشاره کرد و گفت: هیچ باشگاهی نباید اجازه دهد چنین اتفاقاتی در مسابقات رخ دهد. در همین رابطه با آقای ماجدی نیز صحبت کردم و تأکید شد که کمیته انضباطی در نخستین فرصت تشکیل شود و موضوع با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار درباره درگیری‌های رخ‌داده در لیگ نوجوانان نیز تصریح کرد: با تمام عوامل این اتفاق به‌شدت برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم چنین حواشی‌ در مسابقات رده‌های پایه تکرار شود.

ستوده‌نژاد همچنین درباره مسابقه دو برگزارشده در پارک ولایت و حواشی پیرامون آن گفت: این مسابقه مجوز برگزاری داشته است و مسئولان مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند. ما نیز در این خصوص پاسخگو خواهیم بود و ابعاد مسئله بررسی می‌شود.