مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از برخورد جدی با عوامل درگیری در لیگ نوجوانان خبر داد و درباره حواشی مسابقه دو در پارک ولایت توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، در حاشیه مراسم تقدیر از پیشکسوتان و قهرمانان ورزش ناشنوایان، با تبریک هفته نیروی انتظامی و آغاز هفته فرهنگی تهران، درباره عملکرد ورزشکاران این استان در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: این مراسم با هدف تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانانی برگزار شد که طی سال‌های گذشته برای ورزش استان تهران افتخارآفرینی کرده‌اند و باید از هیئت ورزش ناشنوایان بابت برگزاری آن قدردانی کرد.

وی همچنین برای ملی‌پوشان دوومیدانی ناشنوای ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی حضور دارند، آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم این ورزشکاران با دست پر به کشور بازگردند.

ستوده‌نژاد با اشاره به عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: با وجود شرایط دشواری که کشور با آن مواجه بود، کاروان ایران توانست با نتایج قابل توجهی به کار خود پایان دهد و ورزشکاران استان تهران نیز سهم مهمی در این موفقیت داشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران افزود: ورزشکاران این استان در ناگویا موفق به کسب ۶ مدال طلا، ۴ نقره و ۴ برنز شدند. تعداد مدال‌های طلای تهران نسبت به دوره گذشته که چهار طلا بود، ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و در بخش نقره نیز تعداد مدال‌ها از ۲ به ۴ مدال رسید.

وی ادامه داد: امیدواریم در بازی‌های پاراآسیایی نیز شاهد درخشش نمایندگان استان تهران باشیم. ۲۱ ورزشکار، مربی و داور تهرانی در این رویداد حضور خواهند داشت و تلاش می‌کنیم حمایت‌های لازم از آنها صورت بگیرد.

ستوده‌نژاد درباره برنامه حمایت مالی از مدال‌آوران تهرانی نیز عنوان کرد: برای تقدیر از مدال‌آوران آسیایی، برنامه‌ای برای حمایت سه‌ماهه در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن برای هر ورزشکار ماهانه ۴۰ میلیون تومان و برای هر مربی ۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حواشی اخیر فوتبال استان تهران اشاره کرد و گفت: هیچ باشگاهی نباید اجازه دهد چنین اتفاقاتی در مسابقات رخ دهد. در همین رابطه با آقای ماجدی نیز صحبت کردم و تأکید شد که کمیته انضباطی در نخستین فرصت تشکیل شود و موضوع با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار درباره درگیری‌های رخ‌داده در لیگ نوجوانان نیز تصریح کرد: با تمام عوامل این اتفاق به‌شدت برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم چنین حواشی‌ در مسابقات رده‌های پایه تکرار شود.

ستوده‌نژاد همچنین درباره مسابقه دو برگزارشده در پارک ولایت و حواشی پیرامون آن گفت: این مسابقه مجوز برگزاری داشته است و مسئولان مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند. ما نیز در این خصوص پاسخگو خواهیم بود و ابعاد مسئله بررسی می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ناشنوایان ، وزارت ورزش
خبرهای مرتبط
نوربخش:اولین بار است که مدال طلا گرفتیم
سرپرست فدراسیون ناشنوایان مشخص شد
داوری: باید به ورزشکاران ناشنوا توجه بیشتری شود
روشن:
فوتبالیست های ناشنوا فاصله ی 11 رمز شش بازی انجام دادند/ وزارت ورزش توجه ویژه ای به ناشنوایان کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آزادی ۸ زندانی نیازمند توسط مهدی طارمی
بدرقه کاروان ورزشی ایران به بازی‌های پاراآسیایی در میدان انقلاب
صدور آرای انضباطی بازی تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین
میرجلیلی: قهرمانان ناشنوا با سکوت خود فریاد ایستادگی سر می‌دهند +فیلم
رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان: امیدوارم بتوانیم رتبه بازی‌های آسیایی هانگژو را تکرار کنیم
حاجی‌بابایی: پاس به همدان منتقل شد اما شایستگی نگهداری آن را نداشتند + فیلم
پارس جنوبی به رده دوم رسید/ مس کرمان همچنان در حسرت برد
پازوکی: صدای ورزشکاران ناشنوا باید به گوش مسئولان برسد+فیلم
ستوده‌نژاد: با عوامل درگیری لیگ نوجوانان برخورد جدی می‌کنیم +فیلم
قلعه نویی بازیکن جوان را فدای نتیجه می کند/بازیکنان امید مراقب ساق هایشان بودند
آخرین اخبار
از کباب و استیک‌های حجت کریمی تا نقش خواهر علی خطیر در درگیری فدراسیونی‌ها
دلیل دیدار‌های سریالی وزیر ورزش و جوانان با نمایندگان مجلس
قلعه نویی بازیکن جوان را فدای نتیجه می کند/بازیکنان امید مراقب ساق هایشان بودند
قهرمان سابق دوومیدانی: سوء مدیریت مدال را از فاطمه محیطی زاده در ناگویا گرفت
کوچ پرسپولیس از ورزشگاه آزادی به کاظمی
رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان: امیدوارم بتوانیم رتبه بازی‌های آسیایی هانگژو را تکرار کنیم
آزادی ۸ زندانی نیازمند توسط مهدی طارمی
بدرقه کاروان ورزشی ایران به بازی‌های پاراآسیایی در میدان انقلاب
صدور آرای انضباطی بازی تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین
میرجلیلی: قهرمانان ناشنوا با سکوت خود فریاد ایستادگی سر می‌دهند +فیلم
حاجی‌بابایی: پاس به همدان منتقل شد اما شایستگی نگهداری آن را نداشتند + فیلم
پازوکی: صدای ورزشکاران ناشنوا باید به گوش مسئولان برسد+فیلم
ستوده‌نژاد: با عوامل درگیری لیگ نوجوانان برخورد جدی می‌کنیم +فیلم
پارس جنوبی به رده دوم رسید/ مس کرمان همچنان در حسرت برد
استقلال و معمای قرارداد‌های پایان فصل
استقلال و پرونده‌های خارجی؛ دردسر‌هایی که هنوز تمام نشده‌اند
پرونده یاسر آسانی؛ AFC دقیقاً دنبال چیست؟
فلسطین اولین حریف تیم ملی در تورنمنت بصره شد
انتقال محل دیدار المحرق بحرین و گل‌گهر به عمان
جلسه بررسی الزامات و ملاحظات بهره‌برداری ایمن و تاب‌آور ورزشگاه‌ها برگزار شد
ناگویا؛ میزبانی پرحاشیه بازی‌های آسیایی
درخشش رولر اسکی کشورمان در نخستین حضور در قهرمانی آسیا/ کسب مدال ارزشمند برنز و ثبت بهترین زمان بانوان
درخشش رولر اسکی کشورمان در نخستین حضور در قهرمانی آسیا/ کسب مدال ارزشمند برنز و ثبت بهترین زمان بانوان
دوره بعدی ریاست کمیته ملی پارالمپیک دو ساله شد
دو بیس‌جامپر ایران راهی چین می‌شوند
جنجال در فوتبال پایه پایتخت؛ پشت پرده‌ی صعود تیم هفتم جدول چیست؟
یک طلا و ۳ نقره سایه اژد‌های چین/ دست تالو خالی ماند
صدیقی: ووشو ایران تنها تیمی غیر از چین بود که در ناگویا سرود ملی‌اش نواخته شد