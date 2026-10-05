باشگاه خبرنگاران جوان - تجربه ایران در شکار سامانه‌های بدون سرنشین آمریکایی از RQ-۱۷۰ تا نمونه‌های مهندسی‌شده داخلی، باعث شده دستیابی به یک سامانه خودمختار زیرسطحی نیز با توجه به شکار دو زیرسطحی جدید از آمریکا در تنگه هرمز از منظر فناورانه مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند تفاوت محیط عملیاتی و پیچیدگی‌های فنی، این پروژه را با تجربه هواگرد‌های بدون سرنشین متفاوت می‌کند.

ارزش اصلی چنین نمونه‌ای لزوماً ساخت یک کپی دقیق نیست، بلکه می‌تواند در شناخت راه‌حل‌های مهندسی به‌کاررفته در یک سامانه پیشرفته و مقایسه آن با دستاورد‌های داخلی باشد؛ از طراحی بدنه و پیشرانش تا ناوبری، کنترل و تأمین انرژی، حوزه‌هایی که توسعه آنها می‌تواند به تقویت توان زیرسطحی ایران کمک کند.