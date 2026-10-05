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شکار زیرسطحی‌های آمریکایی، غنیمتی فناورانه برای مهندسان ایرانی + فیلم

شکار زیرسطحی آمریکایی فرصت تازه‌ای برای مهندسان ایرانی در شناخت و توسعه فناوری‌های پیشرفته ناوبری، پیشرانش، کنترل و عملیات زیرسطحی فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجربه ایران در شکار سامانه‌های بدون سرنشین آمریکایی از RQ-۱۷۰ تا نمونه‌های مهندسی‌شده داخلی، باعث شده دستیابی به یک سامانه خودمختار زیرسطحی نیز با توجه به شکار دو زیرسطحی جدید از آمریکا در تنگه هرمز از منظر فناورانه مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند تفاوت محیط عملیاتی و پیچیدگی‌های فنی، این پروژه را با تجربه هواگرد‌های بدون سرنشین متفاوت می‌کند.

ارزش اصلی چنین نمونه‌ای لزوماً ساخت یک کپی دقیق نیست، بلکه می‌تواند در شناخت راه‌حل‌های مهندسی به‌کاررفته در یک سامانه پیشرفته و مقایسه آن با دستاورد‌های داخلی باشد؛ از طراحی بدنه و پیشرانش تا ناوبری، کنترل و تأمین انرژی، حوزه‌هایی که توسعه آنها می‌تواند به تقویت توان زیرسطحی ایران کمک کند.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
افشار
۰۸:۰۳ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
خداوند پشت و پناه همه رزمندگان اسلام باشد خدا قوت.
۰
۰
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