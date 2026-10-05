وزارت خارجه آمریکا فروش تسلیحات به ارزش ۲.۲۷ میلیارد دلار به مصر، کویت و امارات را تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت خارجه آمریکا با سه مورد فروش احتمالی تسلیحات و تجهیزات نظامی به مصر، کویت و امارات متحده عربی موافقت کرده است که ارزش مجموع آنها حدود ۲.۲۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد بزرگ‌ترین قرارداد از میان این سه مورد، فروش احتمالی بخش‌های هدایت سامانه Advanced Precision Kill Weapon System-II (APKWS-II)  و تجهیزات مرتبط به امارات متحده عربی است که ارزش آن حدود ۱.۰۴۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

در این بیانیه آمده است: «امارات متحده عربی درخواست خرید حداکثر ۱۰ هزار بخش هدایت سامانه Advanced Precision Kill Weapon System-II را ارائه کرده که ترکیبی از پیکربندی‌های هوا‌به‌هوا و هوا‌به‌زمین خواهد بود.»

فروش موشک‌های جاولین به مصر

وزارت خارجه آمریکا همچنین فروش احتمالی سامانه‌های موشکی جاولین به مصر را با ارزش تقریبی ۸۳۲ میلیون دلار تأیید کرده است.

بر اساس اطلاعیه ارائه‌شده به کنگره، قاهره خواستار خرید حداکثر ۲ هزار و ۲۰ فروند موشک Javelin FGM-۱۴۸F، شامل ۲۰ فروند موشک آموزشی/آزمایشی، و همچنین حداکثر ۲۰۰ واحد پرتاب سبک Javelin شده است.

خدمات تعمیر موشک‌های پاتریوت برای کویت

وزارت خارجه آمریکا همچنین با فروش احتمالی خدمات تعمیر و بازگرداندن موشک‌های پاتریوت و تجهیزات مرتبط به کویت به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیوندلار* موافقت کرده است.

این قرارداد‌های تسلیحاتی در حالی اعلام شده‌اند که بیش از هفت ماه از آغاز جنگ ایران می‌گذرد؛ جنگی که در ۲۸ فوریه و پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد.

ایران نیز در واکنش، پایگاه‌های آمریکا در بحرین، قطر، امارات متحده عربی، کویت، اردن و عربستان سعودی را هدف حملات خود قرار داد.

آمریکا و ایران در ماه ژوئن یک توافق چارچوب را امضا کردند که در آن اقدامات فوری برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و رسیدگی به موضوع برنامه هسته‌ای ایران پیش‌بینی شده بود؛ با این حال، این توافق در ماه اوت بدون دستیابی به توافق نهایی منقضی شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تسلیحات نظامی ، وزارت خارجه آمریکا ، کشورهای عربی
خبرهای مرتبط
رایزنی وزرای خارجه مصر و آمریکا درباره جنگ در خاورمیانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیانیه مشترک کشورهای عضو پیمان مکه
ادعای ترامپ: آمریکا آماده گفت‌وگوی مستقیم با ایران است
ونس: انتقال بمب‌افکن‌های آمریکا از انگلیس برای حفاظت از نیروها انجام شد
آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر هسته‌ای «شارل دوگل» فرانسه
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟
بالگرد آمریکایی در دریای سرخ ناپدید شد
نشست محرمانه مقام‌های ارشد ترامپ در کمپ دیوید
آخرین اخبار
بالگرد آمریکایی در دریای سرخ ناپدید شد
نشست محرمانه مقام‌های ارشد ترامپ در کمپ دیوید
اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از چه عواملی نشأت می‌گیرد؟
ادعای ترامپ: آمریکا آماده گفت‌وگوی مستقیم با ایران است
بیانیه مشترک کشورهای عضو پیمان مکه
ونس: انتقال بمب‌افکن‌های آمریکا از انگلیس برای حفاظت از نیروها انجام شد
آتش‌سوزی در ناو هواپیمابر هسته‌ای «شارل دوگل» فرانسه
مقام آمریکایی: واشنگتن از عربستان در مقابله با حملات انصارالله حمایت می‌کند
شنیده شدن چندین انفجار در ریاض؛ فرودگاه پرواز‌ها را متوقف کرد
سه نفتکش در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند
چراغ سبز آمریکا به فروش میلیاردی تسلیحات به سه کشور عربی
المشاط: «معادلات یمن» تا پایان حملات و محاصره عربستان ادامه دارد
رشتنیکوف: اختلال در هرمز تجارت جهانی را با پیامدهای طولانی‌مدت مواجه می‌کند
سقوط بالگرد نظامی نیجریه با ۳۲ سرنشین
روبیو: آمریکا نسبت به امنیت پایگاه‌های خود اطمینان دارد
سفر گوترش به پاکستان برای گفت‌وگو درباره مذاکرات ایران و آمریکا
نتانیاهو تهدید به ترورهای بیشتر در غزه کرد؛ هرتزوگ هشدار داد
ازسرگیری پرواز‌های مستقیم عراق‌ایرویز به ایران از پنجشنبه
پاریس و برلین به دنبال سازوکاری برای مقابله سریع با فشارهای اقتصادی
آرامکو: ذخایر نفت جهان به سطح نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است
آمریکا نیرو و هواپیمای بیشتری به اسرائیل می‌فرستد
خسارت شدید به خط لوله شرق-غرب عربستان و توقف دوباره انتقال نفت
چرخش رای لاتین‌تبار‌ها به سود دموکرات‌ها
پیشروی نیرو‌های یمنی در تعز؛ منزل العلیمی در کنترل یمنی‌ها
عراقی‌ها به دنبال محدود کردن نفوذ آمریکا در بغداد
حملات روسیه اقتصاد زادگاه زلنسکی را به مرز فروپاشی کشاند
سانچز پارلمان اسپانیا را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد
نشست اضطراری عربستان، پاکستان و ترکیه در ریاض
تیراندازی در مهمانی جورجیا با ۲ کشته و ۳۵ زخمی
احتمال انتقال بخشی از نیرو‌های آمریکا از اروپا به آمریکای لاتین