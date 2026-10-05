وزارت خارجه آمریکا فروش تسلیحات به ارزش ۲.۲۷ میلیارد دلار به مصر، کویت و امارات را تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت خارجه آمریکا با سه مورد فروش احتمالی تسلیحات و تجهیزات نظامی به مصر، کویت و امارات متحده عربی موافقت کرده است که ارزش مجموع آنها حدود ۲.۲۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد بزرگ‌ترین قرارداد از میان این سه مورد، فروش احتمالی بخش‌های هدایت سامانه Advanced Precision Kill Weapon System-II (APKWS-II) و تجهیزات مرتبط به امارات متحده عربی است که ارزش آن حدود ۱.۰۴۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

در این بیانیه آمده است: «امارات متحده عربی درخواست خرید حداکثر ۱۰ هزار بخش هدایت سامانه Advanced Precision Kill Weapon System-II را ارائه کرده که ترکیبی از پیکربندی‌های هوا‌به‌هوا و هوا‌به‌زمین خواهد بود.»

فروش موشک‌های جاولین به مصر

وزارت خارجه آمریکا همچنین فروش احتمالی سامانه‌های موشکی جاولین به مصر را با ارزش تقریبی ۸۳۲ میلیون دلار تأیید کرده است.

بر اساس اطلاعیه ارائه‌شده به کنگره، قاهره خواستار خرید حداکثر ۲ هزار و ۲۰ فروند موشک Javelin FGM-۱۴۸F، شامل ۲۰ فروند موشک آموزشی/آزمایشی، و همچنین حداکثر ۲۰۰ واحد پرتاب سبک Javelin شده است.

خدمات تعمیر موشک‌های پاتریوت برای کویت

وزارت خارجه آمریکا همچنین با فروش احتمالی خدمات تعمیر و بازگرداندن موشک‌های پاتریوت و تجهیزات مرتبط به کویت به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیوندلار* موافقت کرده است.

این قرارداد‌های تسلیحاتی در حالی اعلام شده‌اند که بیش از هفت ماه از آغاز جنگ ایران می‌گذرد؛ جنگی که در ۲۸ فوریه و پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد.

ایران نیز در واکنش، پایگاه‌های آمریکا در بحرین، قطر، امارات متحده عربی، کویت، اردن و عربستان سعودی را هدف حملات خود قرار داد.

آمریکا و ایران در ماه ژوئن یک توافق چارچوب را امضا کردند که در آن اقدامات فوری برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و رسیدگی به موضوع برنامه هسته‌ای ایران پیش‌بینی شده بود؛ با این حال، این توافق در ماه اوت بدون دستیابی به توافق نهایی منقضی شد.

منبع: آناتولی