عضو هیئت علمی بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: درمان اختلالات روان پزشکی مقاوم به درمان با استفاده از روش‌های نوین در بیمارستان روزبه انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - همایون امینی عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:در سه دهه اخیر روش‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته که کمک بزرگی به بیماری‌های نورولوژیک خواهد کرد.

به گفته وی روش‌های درمانی نوین برای رفع اختلالات وسواس یا افسردگی پس از بررسی در کمیسیون تخصصی بر روی بیماران اجرا می‌شود.

همایون امینی تاکید کرد: در حال حاضر روش‌های نوینی در کنار درمان‌های دارویی و روان درمانی به کاهش شدت علائم در برخی از بیماران کمک کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر روش‌های درمانی نوین برای بیماران مقاوم به درمان‌های قدیم  انجام می‌شود. استفاده از روش‌های درمانی نوبن با استفاده از تکنولوژی‌های جدید انجام می‌شود و عوارض کمی را خواهند داشت.

برچسب ها: اختلالات روانی ، سلامت روان
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