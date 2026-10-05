باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، درباره فرآیند تعیین تکلیف حساب‌های بانکی در سامانه حسام گفت: سقفی برای ۱۰ حساب در نظر گرفته نشده است، بلکه همه هموطنان می‌توانند با استفاده از این سامانه، حساب‌های خود را تعیین تکلیف کرده و نسبت به بستن حساب‌های مازاد اقدام کنند.

او افزود: افراد برای درخواست‌های جدید خود می‌توانند برای افتتاح حساب جدید به بانک‌ها مراجعه کنند، اما چنانچه فردی این فرآیند را طی نکرده باشد و بیش از ۱۰ حساب داشته باشد، برای افتتاح حساب مازاد، شبکه بانکی از او می‌خواهد که مراجعه کرده و حساب‌های مازاد خود را تعیین تکلیف کند.

آذرگون ادامه داد: پس از آن، اگر فرد همچنان به بیش از ۱۰ حساب نیاز داشته باشد، این فرآیند مستلزم یک شناسایی مضاعف است و فرد به واحد شناسایی مظنون بانک معرفی می‌شود. در آنجا دلایل اصلی فرد برای داشتن بیش از ۱۰ حساب پرسیده شده و مدارک و مستندات لازم از او اخذ می‌شود و چنانچه مورد تأیید قرار گیرد، امکان افتتاح حساب‌های بیش از ۱۰ حساب نیز در شرایط خاص وجود دارد.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در همین یک ماه اخیر، ۷۳ درصد حساب‌هایی که قرار است در سامانه حسام تعیین تکلیف شوند، در یک ماه گذشته هیچ تراکنشی نداشته‌اند. این موضوع به معنای مازاد بودن این حساب‌هاست و نشان می‌دهد فرد خودش نیز استفاده خاصی از این حساب‌ها ندارد.

وی بیان کرد: در این مرحله حساب‌هایی مورد تعیین تکلیف قرار می‌گیرند که شامل حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، قرض‌الحسنه جاری و حساب کوتاه‌مدت عادی هستند؛ یعنی حساب‌هایی که تراکنش‌محور بوده و متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی هستند که حساب‌های غیرتجاری دارند.

آذرگون گفت: حساب‌های اشخاص حقوقی و حساب‌های تجاری در مراحل بعدی قرار دارند و هنوز در این مرحله صحبتی از آنها نیست. در حال حاضر فرآیند تعیین تکلیف برای حساب‌های اشخاص حقیقی غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال انجام می‌شود. افراد زیر ۱۸ سال به عنوان محجورین، قبلاً تعیین تکلیف شده‌اند و تعداد حساب‌های آنها نیز محدود است و نیازی به مراجعه برای تعیین تکلیف در این سامانه ندارند.

وی افزود: هدف از راه‌اندازی این سامانه، سهولت استفاده هموطنان است؛ چراکه پیش از این افراد حتماً باید به شبکه بانکی مراجعه می‌کردند و در برخی موارد شعب بانک‌ها در فاصله‌های جغرافیایی دور قرار داشتند و امکان مراجعه برای افراد وجود نداشت. همچنین بعضی از هموطنان اصلاً اطلاع نداشتند که چند حساب بانکی به نام آنها وجود دارد.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: اکنون فهرست کامل حساب‌های افراد در سامانه حسام در معرض نمایش آنها قرار می‌گیرد و افراد می‌توانند تمام حساب‌های خود را مشاهده کنند. همچنین اقدامات لازم برای ادامه فعالیت یا بستن هر حساب برای آنها مشخص می‌شود.

آذرگون اظهار کرد: فرد یک حساب پایه را با دستور خودش انتخاب می‌کند و این درخواست به شبکه بانکی انتقال پیدا می‌کند. ضمن بستن حساب‌های مازاد، موجودی این حساب‌ها نیز به حساب پایه منتقل خواهد شد.

آذرگون در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره فرآیند ارتباط سامانه با بانک‌ها و اقداماتی که پس از ارسال درخواست از سوی مشتری در بانک انجام می‌شود، گفت: جلسات مفصلی با فناوری بانک‌ها، کسب‌وکار‌های بانک‌ها و واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها در بانک مرکزی برگزار شده است.

وی افزود: حتی با روابط عمومی و واحد‌های ارتباط با مشتریان (CRM) بانک‌ها نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا اگر مشتریان نکته ابهامی داشته باشند یا اعتراضی نسبت به فرآیند و آموزش‌ها داشته باشند، بانک‌ها آمادگی کامل برای پاسخگویی و دریافت درخواست‌های آنها را داشته باشند.

آذرگون تصریح کرد: بانک‌ها هم راهنما هستند و هم در این فرآیند کمک خواهند کرد. فرآیندی که طی می‌شود این است که بانک درخواست را دریافت و بررسی می‌کند و اگر روی حساب مورد نظر تعهد یا مانعی وجود داشته باشد، آن را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: به طور مثال، اگر حساب دارای دسته‌چکی باشد که چک آن بیرون داشته باشد، یا اگر این حساب به تسهیلاتی مرتبط باشد که اقساط آن همچنان وجود داشته باشد، این موارد به عنوان مانع و تعهد در نظر گرفته می‌شوند و بانک از بستن حساب خودداری می‌کند.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: همچنین اگر حساب مورد نظر برای واریز سود، یارانه یا موارد مشابه استفاده شود، بانک این موضوع را اطلاع می‌دهد تا فرد از بستن آن حساب خودداری کند یا حساب دیگری را برای واریز یارانه و سایر موارد معرفی کرده و پس از آن نسبت به تعیین تکلیف حساب اقدام کند.

آذرگون درباره مدت زمان لازم برای بسته شدن حساب پس از ثبت درخواست در سامانه حسام گفت: ابتدا ۴۸ ساعت فرصت اصلاح به فرد داده می‌شود. فرد پس از طی فرآیند، تا ۴۸ ساعت فرصت دارد نسبت به درخواست خود اصلاحاتی را انجام دهد.

وی افزود: پس از آن نیز یک بازه زمانی یک هفته تا ۱۰ روزه برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا بانک‌ها نسبت به این موضوع رسیدگی کرده و اقدام کنند.

آذرگون خاطرنشان کرد: در دوره پایلوت و آزمایشی این سامانه، بانک‌ها ظرف دو تا سه روز پاسخگو بودند، اما برای اینکه بانک‌ها فرصت کافی برای بررسی عمیق موضوع و اعلام نظر داشته باشند، مهلت ۱۰ روزه برای آنها در نظر گرفته شده است.