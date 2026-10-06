وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق دستور رئیس‌جمهور از ماه گذشته کمیته‌ای ویژه در دولت برای بررسی و رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی تشکیل شده است تا مسائل مختلف این حوزه پیگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخشی از موانع موجود در حوزه کشاورزی، خارج از اراده این وزارتخانه است، گفت: با این حال نزدیک به یک ماه است که با دستور رئیس‌جمهور، کمیته ویژه‌ای در دولت برای بررسی و رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی تشکیل شده و این کمیته در حال پیگیری موضوعات مختلف است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تسهیل مراودات مرزی، ایجاد خطوط سبز و تسهیل شرایط و ترددهای مرزی از جمله موضوعاتی است که در این کمیته دنبال می‌شود تا بتوانیم زمینه لازم را برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم کنیم.

نوری قزلجه با اشاره به وضعیت تولید محصولات کشاورزی  بیان کرد: امسال به لطف خدا محصولات زیادی تولید شده است و امیدواریم حجم صادرات محصولات کشاورزی نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین باید با رفع موانع موجود، زمینه صادرات این محصولات را فراهم کنیم.

وی افزود: بخشی از محصولات نیز نیازمند خریدهای حمایتی است که این خریدها به‌زودی در کشور آغاز خواهد شد تا کشاورزان بتوانند حاصل دسترنج خود را دریافت کنند و تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.

وزیر جهادکشاورزی درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم گفت: قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در دست بررسی است و تاکنون جلسات متعددی در شورای قیمت‌گذاری برگزار شده و تلاش می‌کنیم این دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک شود و به‌زودی تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

برچسب ها: قیمت خرید تضمینی گندم ، صادرات محصولات کشاورزی
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