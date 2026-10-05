باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه مراسم تقدیر از قهرمانان و مدال‌آوران ورزش ناشنوایان، با تمجید از افتخارآفرینی ورزشکاران ناشنوا اظهار داشت: این قهرمانان با غیرت و تلاش فراوان، از بسیاری از داشته‌های خود گذشتند تا روی سکوی قهرمانی قرار بگیرند و نام ایران را در جهان پرآوازه کنند.

وی افزود: این ورزشکاران را ناشنوا می‌نامند، اما از نظر من آنها از شنواترین انسان‌ها هستند؛ چراکه حرف‌ها را شنیدند، فهمیدند، به آن عمل کردند و تا پایان پای آرمان و هدف خود ایستادند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه ورزش در سیاست‌گذاری کشور گفت: ورزش در مجلس جایگاه ویژه‌ای دارد و ما در زمان بررسی بودجه تلاش می‌کنیم از رشته‌های مختلف ورزشی حمایت کنیم. اعتقاد داریم هر کشور قدرتمندی به ورزشکاران قدرتمند نیاز دارد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: ورزش امروز تنها تمرین و مسابقه نیست، بلکه با اقتصاد، سیاست، اقتدار، همبستگی و پیوستگی اجتماعی ارتباط دارد. ورزش هم قهرمان‌پروری می‌کند و هم روحیه غیرت و تلاش را در جامعه تقویت می‌کند، بنابراین هر میزان که برای ورزش هزینه شود، باز هم نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: دولت، مجلس، فدراسیون‌ها و همه مجموعه‌های مرتبط باید دست به دست هم دهند تا زیرساخت‌های ورزشی تقویت شود و امکانات و حمایت‌های لازم در شأن قهرمانان کشور در اختیار آنها قرار گیرد.

حاجی‌بابایی با اشاره به حمایت‌های بودجه‌ای مجلس از ورزش گفت: در برنامه ششم توسعه، اختصاص ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به ورزش را دنبال کردیم. در آن مقطع بودجه وزارت ورزش حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود و این اعتبار کمک قابل توجهی به توسعه ورزش کشور کرد.

نایب‌رئیس مجلس همچنین درباره طرح‌های عمرانی ورزشی اظهار داشت: ورزشگاه آزادی یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های ورزشی کشور است و تکمیل و بازسازی آن باید با سرعت و قدرت دنبال شود. مجلس نیز از این موضوع حمایت می‌کند و لازم است دستگاه‌های مختلف برای به سرانجام رسیدن چنین پروژه‌هایی همکاری کنند.

وی با اشاره به تجربه خود در وزارت آموزش و پرورش گفت: زمانی که وزیر آموزش و پرورش بودم، احداث صدها فضای ورزشی و استخر را آغاز کردیم، چراکه اعتقاد داشتم همه دانش‌آموزان باید امکان ورزش کردن داشته باشند. امروز نیز پروژه‌های ورزشی متعددی در کشور در حال ساخت است، اما همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم و باید اقدامات بیشتری انجام شود.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: هرچه زیرساخت‌های ورزشی کشور توسعه پیدا کند و ورزش ایران در عرصه بین‌المللی افتخار بیشتری به دست آورد، انگیزه جوانان و ورزشکاران نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره نقش مجلس در نظارت بر عملکرد دولت گفت: نمایندگان مجلس بر اساس قانون اختیار سوال و استیضاح وزرا را دارند و در حال حاضر نیز موضوعات مختلفی در این زمینه در مجلس مطرح است. با این حال، در شرایط فعلی کشور دولت به کمک نیاز دارد و باید ضمن پیگیری مطالبات و بیان مسائل، حمایت لازم برای حل مشکلات نیز صورت بگیرد.

نایب‌رئیس مجلس در پایان درباره انتقال باشگاه پاس به همدان نیز گفت: انتقال پاس به همدان تصمیم درستی بود، اما متأسفانه عده‌ای شایستگی و توانایی لازم برای نگهداری و مدیریت این باشگاه را نداشتند.