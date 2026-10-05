وزیر کشور با استقبال رسمی وزیر دولت قطر، وارد دوحه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی با استقبال رسمی عبدالعزیز بن فیصل وزیر دولت قطر دوحه شد.

مومنی در این سفر که به دعوت رسمی خلیفه بن حمد بن خلیفه آل ثانی وزیر کشور قطر انجام شده است، با همتای خود و برخی دیگر از مقامات قطری درباره مناسبات دوجانبه دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

تبادل اطلاعات و عملیات عملیاتی در مبارزه با تروریسم و سازمان تحقیقات جرایم، مبارزه با مواد مخدر، امنیت مرزی و دریایی، امنیت سایبری و همکاری پلیس بین‌المللی برای این سفر است.

مسائل و تحولات منطقه‌ای، همکاری در تجهیزات تجهیزات و فناوری‌های مرزی، مسائل کنسولی و اتباع و همکاری‌های آموزشی و دانشگاهی از دیگر اهداف این سفر است.

مومنی را در این سفر، دوستی معاون هماهنگ امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، موسوی مشاور وزیر، معتمدیان استان تهران، آشوری استان هرمزگان، زارع استاندار بوشهر، خواجه‌نژاد مشاور و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و جواهری مشاور و رئیس امور بین الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: وزیر کشور ، قطر
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