رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افراد هم زمان با مصرف داروهای لاغری باید سبک زندگی سالم را رعایت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا استقامتی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دارو‌های لاغری صرفاً برای کاهش وزن‌های جزئی، زیبایی با استفاده کوتاه‌مدت پیش از مراسم و مناسبت‌ها طراحی نشده‌اند.

به گفته وی ورود دارو‌های لاغری در دنبا بیشتر برای کنترل قند خون و درمان بیماران دیابتی تجویز می‌شود. آمپول‌های لاغری برای درمان دیابت نوع یک کارایی اش به اثبات رسیده است.

استقامتی تصریح کرد: افراد هم زمان با مصرف آمپول‌های لاغری باید سبک زندگی سالم را رعایت کنند در غیر اینصورت دوباره مبتلا به چاقی خواهند شد.

او تاکید کرد: مصرف دارو‌های لاغری باید در جایگاه درمانی و با تشخیص و نظارت پزشک انجام شود. درمان دارویی باید همراه با تغذیه سالم، فعالیت بدنی و اصلاح سبک زندگی باشد.