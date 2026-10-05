باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- مهدی میرجلیلی، رئیس بسیج ورزشکاران، در حاشیه مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران ورزش ناشنوایان، با اشاره به همزمانی این مراسم با هفته دفاع مقدس و هفته ناشنوایان اظهار داشت: قهرمانان ناشنوای کشور اگرچه با سکوت خود در میادین حضور پیدا می‌کنند، اما فریادهای بلندی از اراده، تلاش و ایستادگی سر می‌دهند.

وی افزود: این ورزشکاران با حضور در رقابت‌های بین‌المللی و برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران، به دنیا ثابت کرده‌اند که سکوت آنها نشانه ناتوانی نیست، بلکه پشت این سکوت، اراده‌ای بزرگ برای موفقیت وجود دارد.

میرجلیلی ادامه داد: همزمانی هفته دفاع مقدس با هفته ناشنوایان پیام ارزشمندی دارد؛ پیامی از صبر، خواستن و مقاومت. قهرمانان ما این روحیه را در میدان ورزش نشان داده‌اند و با افتخارآفرینی در عرصه‌های بین‌المللی، مسیر قهرمانان و ایثارگران نسل‌های گذشته را ادامه می‌دهند.

رئیس بسیج ورزشکاران با اشاره به تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم گفت: حضور خانواده شهدا در کنار قهرمانان ناشنوا نشان‌دهنده پیوند میان قهرمانی امروز و ایثارگری دیروز است. این مراسم فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و تأکید بر این موضوع است که پرچم عزت و افتخار ایران همواره برافراشته خواهد ماند.

وی تصریح کرد: ورزشکاران کشور با اراده و تلاش خود برای اعتلای نام ایران، دفاع از عزت و استقلال کشور و برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی در میادین جهانی تلاش می‌کنند و به نوعی مدافعان عزت ایران در عرصه بین‌المللی هستند.

میرجلیلی خاطرنشان کرد: ما به عنوان خادمان جامعه ورزش وظیفه داریم قدردان این قهرمانان باشیم و در مراسم‌هایی که برای تجلیل از آنها برگزار می‌شود حضور پیدا کنیم. حمایت و تقدیر از ورزشکارانی که با تلاش خود نام ایران را در جهان مطرح می‌کنند، یک وظیفه و افتخار است.