باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز دوشنبه اعلام کرد گزارش‌های دیرهنگامی درباره سه حمله جداگانه به نفتکش‌ها در تنگه هرمز دریافت کرده است.

این سازمان اعلام کرد یک فروند نفتکش حامل گاز مایع نفتی (LPG) در ساعت ۱۷:۱۶ به وقت هماهنگ جهانی (UTC) روز چهارم اکتبر، هدف حمله قرار گرفته است.

همچنین یک فروند نفتکش حامل نفت خام در ساعت ۱۹:۰۷ به وقت UTC در همان روز با پرتابه‌هایی ناشناس هدف قرار گرفته است.

UKMTO همچنین گزارش دیرهنگام دیگری دریافت کرده که بر اساس آن، یک نفتکش حامل نفت خام در سوم اکتبر، در قسمت بالاتر از خط آب، هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد این گزارش‌ها از منابع مورد تأیید دریافت شده و مقام‌های مسئول در حال بررسی این حوادث هستند.

این سازمان از کشتی‌هایی که در حال عبور از منطقه هستند خواست احتیاط بیشتری به خرج دهند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند.

منبع: الجزیره