باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مهندس قهرمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلماس، در گزارشی از وضعیت محصولات باغی این شهرستان، از جایگاه ویژه سلماس به عنوان قطب تولید سیب در سطح استان خبر داد.

وی با اشاره به وسعت باغات سیب شهرستان، اعلام کرد که از مجموع ۷۸۷۰ هکتار باغات سیب، حدود ۷۲۶۰ هکتار آن در وضعیت باروری قرار دارد. قهرمانی افزود: با توجه به اینکه غالب ارقام کشت شده در این منطقه از نوع قرمزلبنایی یا رد دلیشز می‌باشد، میزان تولید سیب درختی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۰ هزار تن رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی سلماس با بررسی زیرساخت‌های آبیاری، خاطرنشان کرد که در حال حاضر ۱۹۶ هکتار از این باغات تحت پوشش سیستم آبیاری قطره‌ای هستند و مابقی از طریق روش غرقابی و با بهره‌گیری از منابع آبی سد زولاچای، دریک و چاه‌های عمیق تغذیه می‌شوند. وی همچنین به وجود ۶ دستگاه سامانه ضد تگرگ جهت حفاظت از محصولات اشاره کرد.

قهرمانی در بخش صنایع تبدیلی و بازرگانی نیز اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۰ هزار تن سیب صنعتی خریداری شده است. همچنین شهرستان ما از نظر زیرساخت‌های پس از برداشت، دارای یک کارخانه فرآوری شرکت شهد، دو واحد صنایع تبدیلی تولید چیپس میوه در شهرک صنعتی و روستای سرنق، و ۳۸ سردخانه با ظرفیت کل ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ تن جهت نگهداری محصولات درجه‌یک است که توان تضمین کیفیت محصولات باغداران را دارد.