بقائی: کشورهای اروپایی درباره استفاده از خاک و امکاناتشان در حمله به ایران پاسخگو باشند

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در گفت‌و‌گو با رادیو گفت‌و‌گو، محور‌های نشست وزیر امور خارجه با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم تهران را تشریح کرد و گفت: در این نشست ضمن تبیین دستاورد‌های سفر هیئت ایرانی به نیویورک، بر ضرورت پاسخگویی کشور‌های اروپایی درباره استفاده از خاک و امکانات آنها در حملات علیه ایران تأکید شد.

بقایی با اشاره به نشست وزیر امور خارجه با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران اظهار کرد: این نشست پس از اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران معمولاً پس از این رویداد بین‌المللی، مواضع و مباحث مطرح‌شده در جریان سفر هیئت ایرانی را برای سفرا و نمایندگی‌های مقیم تهران تشریح می‌کند.

وی افزود: اهمیت نشست امسال مضاعف بود؛ زیرا لازم بود اقتدار و منطق جمهوری اسلامی ایران در برابر جامعه بین‌المللی تبیین شود.

تشریح رایزنی‌های ایران در نیویورک

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دیدار‌های انجام‌شده در جریان سفر هیئت ایرانی به نیویورک گفت: بیش از ۶۰ دیدار در سطح رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه با وزرای خارجه، رؤسای دولت‌ها و حکومت‌ها و مدیران ارشد سازمان‌های بین‌المللی انجام شد.

بقایی ادامه داد: در این دیدار‌ها هم موضوعات مورد نظر ایران و آنچه وی «مظلومیت ایران» خواند، تبیین شد و هم اقتدار و جدیت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت ملی و کیان کشور مورد تأکید قرار گرفت.

وی با اشاره به رایزنی‌های وزیر امور خارجه در نیویورک گفت: در مدت شش یا هفت روز حضور هیئت ایرانی، وزیر امور خارجه با نزدیک به ۵۰ وزیر خارجه یا مدیران ارشد سازمان‌های بین‌المللی دیدار داشت و درباره مسائل منطقه‌ای از جمله غرب آسیا، خلیج فارس و تنگه هرمز و همچنین تحولات بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

تأکید ایران بر پاسخگویی کشور‌های اروپایی

بقایی یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در نشست تهران را «مطالبه‌گری از کشور‌های اروپایی» عنوان کرد و گفت: دبیرکل ناتو برای چندمین بار به استفاده از قلمرو، امکانات و پایگاه‌های نظامی آمریکا یا کشور‌های اروپایی مستقر در اروپا برای تدارک و طراحی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اذعان کرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای طرح این موضوع استفاده می‌کند و آن را بخشی از تاریخ منطقه و ایران می‌داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، کشور‌هایی که خاک یا امکانات خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند، باید پاسخگوی رفتار خود باشند؛ زیرا این اقدام به تعبیر وی، همدستی و مشارکت در یک اقدام مجرمانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

بقایی ادامه داد: ارتکاب جنایت تجاوز بین‌المللی و توسل به زور علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد از نظر ایران پذیرفته نیست و وزیر امور خارجه نیز در نشست با سفرا به تفصیل درباره این موضوع صحبت کرده است.

روایت بقایی از سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا پیش از سخنرانی رئیس‌جمهور ایران، حاوی اظهارات تهدیدآمیز و شدید علیه ایران بود و سخنرانی رئیس‌جمهور ایران فرصت مناسبی برای پاسخ به این اظهارات و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران فراهم کرد.

بقایی اظهار کرد: رئیس‌جمهور از این فرصت برای نشان دادن اقتدار ایران در صحنه بین‌المللی استفاده کرد و مواضع کشور را به خوبی تبیین کرد؛ به اعتقاد وی، این سخنرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

وی با اشاره به دیدار‌های دوجانبه هیئت ایرانی افزود: رایزنی‌ها تنها به کشور‌های منطقه و همسایگان محدود نبود و با کشور‌های اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین نیز دیدار‌هایی انجام شد و مباحث دوجانبه و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

جزئیات حاشیه حضور دیپلمات صهیونیست در نزدیکی میز ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حاشیه نزدیک شدن سفیر رژیم صهیونیستی به میز هیئت ایرانی نیز گفت: این اتفاق در روزی رخ داد که خروج دسته‌جمعی کشور‌ها هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق افتاده بود.

بقایی افزود: پس از خروج هیئت‌های مختلف، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی منتقدان و کشور‌هایی را که سالن را ترک کرده بودند، مورد انتقاد قرار داد و یکی از دیپلمات‌های این رژیم نیز اقدام به یادداشت‌برداری از هیئت‌های خارج‌شده کرد.

وی اظهار کرد: نزدیک شدن سفیر رژیم صهیونیستی به میز جمهوری اسلامی ایران با طراحی قبلی انجام شده و هدف آن تحت‌الشعاع قرار دادن حاشیه‌های ایجادشده در همان روز بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به انتقاد‌ها درباره واکنش دیپلمات‌های ایرانی به این اقدام نیز با اشاره به بیتی از صائب تبریزی گفت: «بحث با جاهل نه کار مردم فرزانه است» و تأکید کرد که از نگاه او، واکنش ندادن به این اقدام را می‌توان بهترین پاسخ تلقی کرد.

وزیر امور خارجه ارمنستان در تهران

بقایی در ادامه با اشاره به سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به تهران گفت: وزیر امور خارجه ارمنستان شب گذشته وارد تهران شده و قرار است با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار کند.

وی روابط ایران و ارمنستان را مهم توصیف کرد و گفت: در چارچوب سیاست حسن همجواری، جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند روابط خوبی با همسایگان خود، از جمله کشور‌های حوزه قفقاز و آسیای مرکزی، داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این سفر با هدف تقویت روابط دوجانبه انجام می‌شود و توافق‌هایی که پیش‌تر در سطوح عالی دو کشور صورت گرفته، در جریان این دیدار‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بقایی همچنین گفت: هماهنگی و مشورت درباره تحولات مربوط به قفقاز جنوبی نیز از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو‌های مقامات ایران و ارمنستان خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت