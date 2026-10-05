باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - معاملات بازار سهام در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه در حالی به پایان رسید که پس از اصلاح محدود روز گذشته، تقاضا در بخش قابل‌توجهی از بازار بهبود یافت؛ با این حال، تداوم خروج پول حقیقی نشان می‌دهد که افزایش ارزش معاملات هنوز به معنای بازگشت پایدار نقدینگی به بازار سهام نیست. در این میان، رشد تعداد صف‌های خرید و حرکت بخشی از منابع از صندوق‌های کم‌ریسک به سمت دارایی‌های پرنوسان‌تر، از تغییر موازنه عرضه و تقاضا در جریان معاملات حکایت دارد.

در ادامه فاطمه اکبری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره معاملات بازار سهام در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه گفت: معاملات بازار سهام در شرایطی به پایان رسید که پس از اصلاح محدود روز گذشته، تقاضا در بخش قابل‌توجهی از بازار بهبود یافت.

سبز پوشی شاخص کل بورس

او افزود: شاخص کل بورس تهران با رشد حدود ۶ هزار واحدی، معادل ۰.۰۸ درصد، در محدوده ۷ میلیون و ۷۸۹ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۱۲ درصدی به ۲ میلیون و ۶۵ هزار واحد رسید و شاخص فرابورس نیز ۰.۲۰ درصد افزایش یافت عملکرد بهتر شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل نشان می‌دهد که بهبود تقاضا صرفاً به چند نماد بزرگ محدود نبوده و در بخش گسترده‌تری از بازار مشاهده شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند معاملات اظهار کرد: یکی از نکات مهم معاملات امروز، تغییر موازنه عرضه و تقاضا در طول جلسه معاملاتی بود. در ابتدای بازار، فشار فروش در بخش قابل‌توجهی از نماد‌ها مشاهده می‌شد، اما به تدریج تقاضا افزایش یافت و تعداد زیادی از نماد‌ها از محدوده منفی به مثبت منتقل شدند در پایان معاملات، ۵۰۵ نماد، معادل حدود ۵۳ درصد بازار، در محدوده مثبت قرار داشتند و تعداد نماد‌های منفی به ۴۵۰ نماد رسید.

اکبری افزود: افزایش تعداد صف‌های خرید نیز این تغییر را تأیید می‌کند. تعداد صف‌های خرید که در ابتدای بازار در محدوده‌ای نزدیک به ۱۱۰ نماد قرار داشت، در پایان معاملات به بیش از ۳۰۰ نماد رسید. ارزش سفارش‌های خرید در صف نیز به حدود ۱۰.۸ همت رسید، در حالی که ارزش صف‌های فروش حدود ۱.۲ همت بود؛ بنابراین، اگرچه رشد شاخص‌ها محدود بود، موازنه سفارش‌ها در پایان بازار نسبت به ابتدای معاملات به شکل محسوسی به نفع تقاضا تغییر کرد.

اکبری درباره ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی گفت: ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در معاملات امروز حدود ۴۳ تا ۴۴ همت بود؛ سطحی که همچنان نشان‌دهنده حضور قابل‌توجه نقدینگی در بازار است. با این حال، بالا بودن ارزش معاملات را نباید به‌تنهایی معادل ورود نقدینگی جدید دانست. جریان پول حقیقی همچنان منفی بود و حدود یک تا ۱.۱ همت خروج پول حقیقی از بازار سهام ثبت شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این مسئله نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، گردش نقدینگی در بازار بالا است، اما بخشی از این گردش ناشی از جابه‌جایی مالکیت میان سرمایه‌گذاران است و هنوز نمی‌توان از بازگشت پایدار پول حقیقی به سهام سخن گفت. در معاملات امروز نیز متوسط ارزش فروش سرمایه‌گذاران حقیقی بالاتر از متوسط خرید آنها قرار داشت که استمرار احتیاط در میان بخشی از سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. در عین حال، ورود پول به صندوق‌های اهرمی و برخی گروه‌های کالایی و معدنی بیانگر آن است که بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان در حال افزایش مواجهه خود با دارایی‌های پرریسک‌تر هستند.

او افزود: در مقابل، خروج حدود ۱.۹ همت از صندوق‌های درآمد ثابت و کاهش منابع صندوق‌های طلا نشان می‌دهد که در مقیاس روزانه، بخشی از نقدینگی از ابزار‌های کم‌ریسک‌تر به سمت دارایی‌های پرنوسان‌تر حرکت کرده است.

رفتار چند ماه اخیر سرمایه‌گذاران همچنان محتاطانه است

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تصویر چند ماه اخیر گفت: با این حال، تصویر چند ماه اخیر محتاطانه‌تر است. از ابتدای تابستان، بیش از ۷۲ همت پول حقیقی وارد صندوق‌های درآمد ثابت، حدود ۳۳ همت وارد صندوق‌های طلا و حدود ۱۶ همت وارد بازار سهام شده است.

اکبری خاطرنشان کرد: بنابراین، اگرچه بازار سهام همچنان بخش مهمی از نقدینگی سرمایه‌گذاران را در اختیار دارد، رفتار کلی سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده اولویت کاهش ریسک نسبت به دستیابی به حداکثر بازده بوده است.

معاملات روز دوشنبه در حالی با رشد محدود شاخص‌ها و بهبود محسوس تقاضا در بخش گسترده‌ای از بازار به پایان رسید که افزایش صف‌های خرید و حرکت بخشی از منابع به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر، نشانه‌هایی از تقویت تقاضا را نشان می‌دهد. با این حال، تداوم خروج پول حقیقی از سهام و ورود قابل‌توجه منابع به صندوق‌های درآمد ثابت و طلا از ابتدای تابستان، بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران همچنان رویکردی محتاطانه دارند و بازگشت پایدار نقدینگی حقیقی به بازار سهام هنوز به طور کامل محقق نشده است.

در نهایت گفتنی است، برای معاملات فردا، با توجه به بهبود محسوس تقاضا در نیمه دوم معاملات امروز، افزایش تعداد صف‌های خرید و برتری ارزش سفارش‌های خرید نسبت به فروش، می‌توان انتظار داشت بازار در ابتدای معاملات فردا نیز از سمت تقاضا حمایت شود؛ با این حال، تداوم خروج پول حقیقی و قرار گرفتن متوسط فروش حقیقی‌ها بالاتر از خرید، همچنان مهم‌ترین عامل احتیاط در بازار خواهد بود. بنابراین، در صورت حفظ ورود نقدینگی به نمادهای کوچک‌تر و گروه‌های کالایی و معدنی، می‌توان به تداوم فضای متعادل و متمایل به مثبت بازار امیدوار بود.

گفتنی است، مطلب بالا تنها یک گزارش بوده و سیگنالی برای خرید و فروش محسوب نمی‌شود.